Mars Toprağında İlginç Buluş!
Mars'ın kızıl toprağı, yeni buluşa göre sandığımızdan çok daha fazla işimize yarayabilir!
Elon Musk'ın Mars kolonisi görüşü bizlerin karbon fiber ve camdan yapılmış kubbeler altında yaşayacağını öngörüyor olabilir ancak Scientific Reports dergisinde yakın bir zaman önce yayınlanan bir araştırma, bu kubbelerin Mars toprağından üretilmiş tuğlalardan olabileceğini gösteriyor.
Yapı mühendisi Yu Qiao tarafından yönetilen ve NASA tarafından desteklenen bir UC San Diego ekibi, simülasyon Mars toprağında (neredeyse aynı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip Dünya toprağı) şaşırtıcı bir buluş yaptı. Buluşa göre bu toprağın yüksek basınç altında sıkıştırılması ile betonarmeden daha sağlam bloklar üretilebiliyor.
Tabii ki bu, araştırmacıların yabancı dünyalardaki malzemelerden binalar yapmaya çalıştıkları ilk deneme değil. Geçtiğimiz yıl Northwestern University'den bir ekip, Mars toprağı ile erimiş sülfür karıştırıldığında bir çeşit beton elde edebileceklerini bulmuşlardı. Qi'nin kendi ekibi de daha önce Ay toprak malzemesinden tuğlalar yapmaya çalışmış ve gerekli bağlayıcı madde miktarını %15'ten %3'e düşürmeyi başarmıştı.
İlginç bir şekilde Kızıl Gezegen'in toprağının sıkıştırılması ile sağlam bir malzeme üretilmesini sağlayan şey, kırmızı malzemenin (demir-oksit) kendisi. Demir oksit, kolay bir şekilde çatlayıp kırılabiliyor ve ortaya çıkan yüzeyler açılı ve düz oluyor. Bu düz yüzeyler de yeterli güç ile birbirlerine bastırıldığında, bağlayıcı bir madde gerektirmeyecek kadar sağlam bağlar oluşuyor.
Her ne kadar toprağın bu özelliğinin büyük ölçekte de geçerli olup olmadığının araştırılması gerekiyor olsa da, Qi'nin söylediğine göre eğer bu işlem mümkünse, gelecekte Mars'a düzenlenecek olan insanlı görevler, yapılacak üretim çalışmalarında bu toprağı kullanabilir...
Levent Öztürk
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