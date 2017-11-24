Mars'taki Gizemli Şeritlerin Sırrı Çözüldü

Mars üzerinde görülen ve su olduğu düşünülen gizemli şeritlerin altından, su hayallerini yarım bırakan bir gerçek çıktı!

Gizemli şeritlerin sırrı çözüldü

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