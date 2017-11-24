Mars'taki Gizemli Şeritlerin Sırrı Çözüldü
Mars üzerinde görülen ve su olduğu düşünülen gizemli şeritlerin altından, su hayallerini yarım bırakan bir gerçek çıktı!
Mars hakkında pek çok büyük soru var ve gezegenin en dikkat çekici gizemlerinden biri daha da ilgi çekici hale gelmiş durumda. "Tekrar eden eğim şeritleri" (RSL) olarak adlandırılan karanlık çizgiler ilk olarak 2011 yılında bulunmuşlardı ve Mars yüzeyinin bazı parçalarında mevsimsel olarak gözüküyorlardı. 2015 yılında araştırmacılar, RSL bulgusunu kızıl gezegen üzerinde aktif tuzlu su akıntılarının varlığına kanıt olarak görmekteydi. Ancak 2017 yılında ortaya çıkan yeni bulgular, RSL'nin aslında hareket eden kum ve toz olabileceğini söylüyor.
NASA'nın 2015 yayımı "NASA Confirms Evidence That Liquid Water Flows on Today's Mars" (NASA Günümüz Mars'ında Sıvı Suyun Aktığı Kanıtını Doğruluyor) başlığına sahipti. Pazartesi günü sunulan yayım ise "Tekrar Eden Mars Şeritleri: Akan Kum, Su Değil?" başlığına sahip ve yeni bulguların, bilim adamlarının daha önceki düşüncelerini tekrar gözden geçirmelerine nasıl sebep olduğunu açıklıyor.
Yeni çalışma, US Geological Survey'den astro-jeolog Colin Dundas'ın liderliğini yaptığı bir ekipten geliyor. Bu araştırmada NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter yörünge aracı tarafından yapılan gözlemler inceleniyor ve RSL'nin sadece kuru kum taneleri ve tozun aşağı akmasına imkan tanıyacak kadar eğimli olan yamaçlarda ortaya çıktığına karar veriliyor. NASA, eğer bu olgunun sebebi sıvı su olsaydı daha düşük eğimli yamaçlarda da karşılaşılması gerektiğini belirtiyor.
RSL, Mars'ın sıcak mevsimlerinde ortaya çıkıyor, soğuk zamanlarda kayboluyor ve daha sonra tekrar geri geliyor. Halen bu olguyu çevreleyen pek çok gizem bulunmakta ve NASA''nın söylediğine göre bu soruların arasında zaman içinde büyümeleri, mevsimsel ortaya çıkışları, hızlı bir şekilde ortadan kaybolmaları ve kristal yapısında su molekülleri bulunduran ıslak tuzun varlığı yer alıyor.
Ayrıca belirtmekte fayda var ki yeni araştırma Mars yüzeyinde suyun ortaya çıkma ihtimalinin olmadığını söylemiyor. Makalede söylendiği üzere sıcak mevsim tercihi ve ıslak tuzun bulunması, bu olgunun ortaya çıkışında suyun bir rolü olduğuna işaret edebilir. Ancak makale, "sıvı su miktarının az veya sıfır" olabileceğinin altını çiziyor.
Mars oldukça kuru bir gezegen olsa da, yapılan araştırmalar eskiden Kızıl Gezegen'in düşünülenden çok daha ıslak bir yer olmuş olabileceğini söylüyor. Mars'ta dikkat çeker miktarda sıvı suyun bulunması, bir gün bu gezegende mikrop yaşamı bulma ihtimali için iyimserliği arttıracaktır ancak bu yeni rapor, en azından RSL bulguları, ümidi biraz azaltıyor.
Levent Öztürk
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