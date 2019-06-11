Marvel'ın Yeni "Baş Kötüsü" Kim Olacak?
Uzun süredir Thanos ile mücadele eden Marvel kahramanları, bu kez bambaşka ve çok farklı bir kötü ile kapışacak!
- Barış Terun
Marvel Sinematik Evreninde bir dönem sona erdi. Iron Man'in fedakarlığı ve Thanos'un var oluştan silinişiyle birlikte yepyeni bir çağa adım atıyoruz. İddialar doğruysa yeni çağdaki "Baş Kötü" seçimi fazlasıyla çarpıcı.
Marvel Sinematik Evreninden sızan dedikodulara göre, yeni filmlerde "Gölgelerin ardında gizlenen kötü karakter" Green Goblin (James Osborn) olacak. Bilindiği üzere Sam Raimi'nin yönetmenliğini üstlendiği Örümcek Adam serisinde Green Goblin'e Willem Defoe hayat vermişti. Elbette yeni Green Goblin'i farklı bir isim canlandıracak. İddialara göre Aquaman'den tanıdığımız Yahya Abdul-Mateen II, Winston Duke, Micheal Ealy, Djimon Hounsou hatta Oscar ödüllü oyuncu Mahershala Ali bu rolü üstlenebilecek adaylar arasında.
Green Goblin'in Marvel Sinematik Evreninin yeni Baş Kötüsü olması ciddi tartışmalara yol açabilir. Öncelikle Green Goblin, Thanos ile karşılaştırıldığında çok ama çok daha zayıf bir karakter. Doctor Strange, Hulk, Thor (Elbette kilo verirse) ve tabii ki Captain Marvel hiç zorlanmadan; onu moleküler seviyeye indirgeyebilir.
Bununla birlikte Green Goblin, "Süper Dahi" seviyesinde zekaya sahip. Öyle ki; saf kötü karakter "Karanlık İntikamcılar" yani "Dark Avengers" isimli bir grup kurdu ve onun liderliğini üstlendi.
Marvel Aşama 4'ün ilk filmi Spider-Man: Far From Home, yeni Marvel Sinematik Evreni'nin temelini inşa ediyor. The Eternals, The Black Panther 2, Guardians of the Galaxy Vol 3, Nova, Ant-Man 3 gibi yapımlar, söz konusu eseri destekleyecek.
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