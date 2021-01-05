Marvel'ın yeni dizisi WandaVision'dan yeni fragman! Ne zaman yayınlanacak?

Disney+'la Marvel iş birliği ile hayata geçirilen WandaVision'dan yeni bir fragman daha yayınlandı. Elizabeth Olsen ve Paul Bettany ikilisinin başrolünü paylaştığı dizinin 9 bölümden oluşacağı da belli oldu. Peki WandaVision ne zaman yayınlanacak?

Marvel'ın yeni dizisi WandaVision'dan yeni fragman! Ne zaman yayınlanacak?

Disney+'ta yayınlanacak olan ilk Marvel dizisi özelliğini taşıyan , en heyecan verici proje WandaVision'dan yeni bir fragman geldi. Fragmanlarda görülen üzere dizi, alışık olduğumuz aksiyon dolu Marvel yapımlarından çok daha farklı olacak gibi görünüyor. Peki WandaVision konusu nedir, ne zaman yayınlanacak? 

WANDAVISION KONUSU NEDİR?

Scarlett Witch ve Vision karakterlerine odaklanacak olan yapım 9 bölümden oluşacak. WandaVision, yalnızca klasik bir sitcom dizisi olmayacak. Her biri birer saat sürmesi planlanan ve 6 bölümden oluşması beklenen dizi, Avengers: Endgame'den sonra olanları konu alacak.

Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz "bir kız erkekle tanışır ve aşık olur" temasını, Marvel evrenine yakışır şekilde garip yönlerden inceleyecek olan dizi, hem Marvel evreninde hem genel olarak dizi dünyasında eşsiz bir yapım olacak gibi görünüyor.

WANDAVISION NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Her hafta aralıksız olarak Disney+'ta yayınlanacak olan dizi, 15 Ocak'ta başlayacak ve 19 Mart'ta sonlanacak.

WANDAVISION OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin yönetmenliğini Matt Shakman üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn, Randall Park ve Teyonah Parris gibi isimler bulunuyor.

İŞTE MARVEL DİZİSİ WANDAVISION'IN YENİ FRAGMANI

New Era | Marvel Studios’ WandaVision | Disney+New Era | Marvel Studios’ WandaVision | Disney+
?? They're a newlywed couple, just moved to town ?? Marvel Studios' “WandaVision” starts streaming January 15 on Disney+, featuring original theme songs by Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez. > Subscribe to Marvel: Follow Marvel on Twitter: Like Marvel on Facebook: Watch Marvel on Twitch: Reward your Marvel fandom by joining Marvel Insider! Earn points, then redeem for awesome rewards. Terms and conditions apply. Learn more at For even more news, stay tuned to: Tumblr: Instagram: Pinterest: Reddit:

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