Marvel'ın yeni dizisi WandaVision'dan yeni fragman! Ne zaman yayınlanacak?

Disney+'la Marvel iş birliği ile hayata geçirilen WandaVision'dan yeni bir fragman daha yayınlandı. Elizabeth Olsen ve Paul Bettany ikilisinin başrolünü paylaştığı dizinin 9 bölümden oluşacağı da belli oldu. Peki WandaVision ne zaman yayınlanacak?