Marvel'ın yeni dizisi WandaVision'dan yeni fragman! Ne zaman yayınlanacak?

Disney+'ta yayınlanacak olan ilk Marvel dizisi özelliğini taşıyan , en heyecan verici proje WandaVision'dan yeni bir fragman geldi. Fragmanlarda görülen üzere dizi, alışık olduğumuz aksiyon dolu Marvel yapımlarından çok daha farklı olacak gibi görünüyor. Peki WandaVision konusu nedir, ne zaman yayınlanacak?
WANDAVISION KONUSU NEDİR?
Scarlett Witch ve Vision karakterlerine odaklanacak olan yapım 9 bölümden oluşacak. WandaVision, yalnızca klasik bir sitcom dizisi olmayacak. Her biri birer saat sürmesi planlanan ve 6 bölümden oluşması beklenen dizi, Avengers: Endgame'den sonra olanları konu alacak.
Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz "bir kız erkekle tanışır ve aşık olur" temasını, Marvel evrenine yakışır şekilde garip yönlerden inceleyecek olan dizi, hem Marvel evreninde hem genel olarak dizi dünyasında eşsiz bir yapım olacak gibi görünüyor.
WANDAVISION NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Her hafta aralıksız olarak Disney+'ta yayınlanacak olan dizi, 15 Ocak'ta başlayacak ve 19 Mart'ta sonlanacak.
WANDAVISION OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin yönetmenliğini Matt Shakman üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn, Randall Park ve Teyonah Parris gibi isimler bulunuyor.
İŞTE MARVEL DİZİSİ WANDAVISION'IN YENİ FRAGMANI
- Loki dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Ne zaman izleyici ile buluşacak?
- Marvel 2021 yılında bomba gibi geliyor! İşte açıklanan yeni 6 dizi, 4 film
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın