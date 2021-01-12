Deadpool 3'ün yaş sınırı belli oldu! Marvel evrenine katılacağı kesinleşti

Marvel Stüdyoları Başkanı Kevin Feige, verdiği bir röportajda Deadpool 3 ile ilgili açıklamalarda bulundu ve Deadpool 3'ün Marvel Sinematik Evreni'nin bir parçası olacağını resmen onayladı. Deadpool 3'ün yaş sınırı da belli oldu...