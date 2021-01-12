Deadpool 3'ün yaş sınırı belli oldu! Marvel evrenine katılacağı kesinleşti

İlk olarak 2016 yılında Ryan Reynolds'ın yoğun çabalarıyla vizyona yaş sınırıyla birlikte giren Deadpool, yoğun ilgi görmüştü. İlk iki filmiyle büyük bir başarıya imza atan ve ciddi bir hayran kitlesi yakalayan Deadpool'un üçüncü filmi de yolda.
18 YAŞ SINIRI DOĞRULANDI
Deadpool 3'ün geleceği hakkında konuşan Marvel Başkanı Kevin Feige, merak edilen 2 konuya açıklık getirdi. İlki Deadpool 3'ün yetişkin içerikli olacağı, ikincisi ise Deadpool'un Marvel Sinematik Evreni'ne geçiş yapacağı. Feige, Deadpool 3'ün MCU'da geçeceğini resmen onayladı.
Filmin çekim tarihleriyle ilgili de bazı açıklamalar yapan Feige şu cümleleri kullandı:
"Deadpool 3 R-Rated olacak. Şu anda filmin senaryosu üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, Ryan da senaryoya bakıyor. Filmin çekimleri bu yıl başlamayacak. Ryan çok meşgul ve çok başarılı bir aktör. Deadpool Marvel Sinematik Evreni'nde çok farklı bir karakter olacak, Ryan da bambaşka bir isim. Ryan'ın Deadpool'u canlandırıyor olması muhteşem bir şey".
Kevin Feige böylece Deadpool 3'ün Marvel Sinematik Evreni'ne katılacağını da resmen doğrulamış oldu.
DEADPOOL 3 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Deadpool 3'ün vizyon tarihi veya konusu henüz belli olmadı. filmin çekimlerinin 2022'den önce olması beklenmiyor.
DEADPOOL'UN KONUSU NEDİR?
Eski bir özel kuvvetler görevlisi olan Wade Wilson ordudan ayrıldıktan sonra kendi çöplüğünde, kendi kurallarına göre takılan, kötünün iyisi bir adamdır. Hayatına yeni giren Vanessa ile harika bir uyumu varken bir şeylerin tam da yolunda gittiğni düşünürken, kanser olduğu gerçeğiyle yüz yüze kalır. Sevdiği kadını bu acılı süreci izlemekten kurtarmak için onu terk eden Wade, kendisine tedavi umudu sunan bir bilimsel projeye katılır. Fakat bu proje sadece bir 'yan etki' olarak kansere tedavi olacaktır. Asıl amaç birtakım DNA'ları tetiklemektir. Akla gelmeyecek acılara göğüs geren Wade, her şey sona erdiğinde üstün yetenkelere sahip olur. Fakat tüm bu özellikleriyle tek bir amacı vardır, Ajax "Francis"ten intikam almak! Hayatından kimi kesitleri de bizlerle paylaşan kahramanın intikam öyküsünde Profesör X'in ekibinden erdemli Colossus ve ergenlik çağındaki Negasonic Teenage Warhead de ona eşlik ediyor.
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