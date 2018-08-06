Masaüstü Nasıl Temizlenir, Temiz Tutulur?
Masaüstünüzün karmakarışık olmasının önüne geçemiyor musunuz? İşte temiz bir masaüstü için basit tavsiyelerimiz!
Derli toplu bir masaüstü, aradığınız dosyayı ve programı bulmanızı kolaylaştıracağı gibi güzel bir görüntü sunar. Masaüstünüze her baktığınızda gördüğünüz kalabalık yüzünden canınız sıkılıyorsa, her türlü temizlik çabalarınıza rağmen masaüstünüz kısa sürede kabusa dönüyorsa, bu yazımız size yardımcı olacak.
Masaüstü Nasıl Temiz Kalır?
Masaüstünü temiz tutmanın, onu temizlemekten daha zor olduğu söylenebilir. Sonuçta masaüstünüzdeki tüm simgeleri silebilir veya bir klasöre taşıyabilirsiniz. Masaüstünü zaman içinde temiz tutabilmek için önce neden masaüstümüzün çöpe döndüğünü anlamamız gerekiyor.
En sık kullandığımız uygulamalara, dosyalara hızla ulaşmak istiyoruz: Kısayol oluşturup masaüstüne kopyalamak çok kolay bir iş ve masaüstünden kolay ulaşılabilen bir yer de yok.
Sık kullandığınız uygulamalar için alternatif bir yol bulmanız gerekiyor: Kalabalık bir masaüstü, kısayollarla yaşadığınız anlamına geliyor. Bunu hayatınızdan kaldırabilirseniz, bir daha kısayollara ihtiyaç duymayacaksınız ve masaüstünüz hiçbir zaman dolup taşmayacak.
Uygulama Kısayollarını Başlat Menüsüne Taşıyın
Windows 10'un yeni masaüstü, uygulama kısayolları için çok uygun. Başlat menüsüne Windows tuşuna basarak veya tıklayarak hemen ulaşabiliyorsunuz. Menüye bir düzine uygulamayı rahatça sabitleyebilirsiniz.
Bir uygulamayı Başlat menüsüne sabitlemek için, masaüstündeki kısayoluna sağ tıklayın ve Başlangıç ekranına sabitle seçeneğine tıklayın.
Başlat Menüsünü Gruplarla Organize Edin
Tüm kısayolları Başlat menüsüne taşımak, simge karmaşasını ortadan kaldırmayacaktır. Verimliliği artırıp düzenli bir görünüm elde etmek için, Başlat menüsü kutucuklarını gruplara ayırın. Kutucukları taşırken gruplara ayrıldıklarını göreceksiniz. Fareyi grubun üzerine götürdüğünüzde grup adını değiştirebildiğinizi fark edeceksiniz. Dilerseniz fareyi iki yatay çizgiden oluşan simgenin üzerine getirip taşıyarak, grupları istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz.
Görev Çubuğuna Sabitleyin
Başlat menüsünün yeterince pratik olmadığını düşünüyorsanız, en sık kullandığınız uygulamaları Görev Çubuğuna sabitleyebilirsiniz. Bunun için masaüstünüzdeki kısayola sağ tıklayın ve Görev çubuğuna sabitle seçeneğine tıklayın.
Launcher Kullanın
Tüm kısayol kalabalığından kurtulmak istiyorsanız, yukarıdaki yöntemler yerine farklı iki seçeneği kullanabilirsiniz. Bunlardan birincisi, Başlat menüsünü açtıktan sonra uygulamanın veya dosyanın adını yazmaya başlamak. Uygulama bulunduğunda ismi tamamen yazmadan Enter'a basabilir, uygulamayı başlatabilirsiniz.
İkinci seçenek ise Wox'u yüklemek. macOS'taki Spotlight işlevini taklit eden Wox, istediğiniz zaman Alt + Space'e basarak herhangi bir uygulamaya, dosyaya veya klasöre hemen ulaşmanıza izin veriyor.
Son Çare: Fences
Şimdiye kadarki tavsiyelerimizin hiçbiri hoşunuza gitmediyse ve masaüstü kısayollarını çok seviyorsanız, onlardan ayrılmanız şart değil. Bu durumda Fences ile masaüstünüzde bölümler oluşturabilir, bu bölümleri sadece gerektiğinde açabilirsiniz. Kısayolların otomatik olarak doğru gruba yerleşmesi, programın hoş bir özelliği. Ancak Fences ücretsiz bir program değil ve 30 günlük deneme süresi sonunda kullanmaya devam etmek için para ödemeniz gerekiyor.
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