Mavi Ay, Süper Ay'la Birleşiyor!

Her ne kadar biz canlı canlı izleyemeyecek olsak da, bugün nadir bir Ay tutulması gerçekleşecek. Ama üzülmeyin; internet yine hizmetinizde!

Mavi Ay, Süper Ay'la birleşiyor

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