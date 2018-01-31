Mavi Ay, Süper Ay'la Birleşiyor!
Her ne kadar biz canlı canlı izleyemeyecek olsak da, bugün nadir bir Ay tutulması gerçekleşecek. Ama üzülmeyin; internet yine hizmetinizde!
Bugün, Türkiye saati ile 18.30'da gerçekleşecek olan ama sadece ABD'nin bazı kısımlarında görülebilecek çok özel bir ay tutulması gözlemlenecek. Tipik ay tutulmaları aşırı nadir olmasa da, Kuzey Amerika'da gözlemlenebilen bundan sonraki tutulma Ocak 2019'da gerçekleşecek. Bu seferki ise tam bir tutulmayı bir süper ay ve mavi ay ile birleştiriyor, yani ortaya üç olayın birleşmesinden meydana gelen bir şenlik çıkacak. Tutulmayı gözlemleyemeyen bölgeler canlı yayında izleyebilecekler.
Bir "süper ay", Ay kendi yörüngesinde Dünya'ya en yakın kısma geldiği zaman oluyor ve bu sırada %14 daha parlak görünüyor. "Mavi ay" ise bir ayın ikinci dolunayı. Bu üç olayın birleşmesi bu ay tutulmasını özellikle dikkat çekici yapıyor.
Hawaii, Alaska ve West Coast'tan tam tutulma gözlemlenebilecek. Bu bölgelerde tam tutulma yaklaşık 1 saat 16 dakika sürecek ve Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerini tamamen kaplayacak.
Tutulma, NASA sitesinde canlı yayınlanacak.
H. Hüseyin Öztürk
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