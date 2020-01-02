Mazda, Rakiplerine Göre Küçük Bataryayı Savunuyor!

Eğer Maxda'nın MX-30 modelinin, rakipleri çok daha fazlasına sahipken neden sadece 35,5kWh bataryaya sahip olduğunu merak ediyorsanız, markanın Avrupa araştırma yöneticisi Christian Schultze'nin söyledikleri tam da aradığınız cevap olabilir. Schultze'ye göre bunun sebebi, gezegene yardımcı olmak. Yöneticinin Automotive News'e söylediğine göre "küçük paket bataryalar", genel olarak üretim aşamasında düşük CO2 emisyonu izine neden oluyor. Schultze'nin Mazda'nın uzun dönem CO2 çıkışı hesaplarını göstererek söylediğine göre uzun menzilli bataryalar çevre için daha kötü olacaklardı.
Firma, 95kWh bataryanın (Tesla'nın üst seviye Model S ve X'inde görülenlere yakın seviyede) daha fazla emisyon gerektireceğini söylüyor. Ancak burada önemli bir problem var. Mazda'nın belirttiği ölçümler, 2016 yılındaki Avrupa elektrik üretimini temel alıyor. Eğer elektrik üretimi sırasında karbon salınımı olmayan bir bölgede yaşıyorsanız, (elektrik ihtiyacının tamamını güneş panellerinden veya rüzgar enerjisinden karşılayan yerler gibi) bu sayılar sıfıra çok daha yakın olacaklardır. Dahası, otomobil üreticisi enerji üretimi oranlarının değişmediğini ve yakın zamanda değişmeyeceğini varsayıyor. Her ne kadar Mazda EVlerin halen gezegene etkilerinin olduğunun farkında olsa da, görünene göre gelecek yerine günümüz (veya geçmiş) için üretim yapıyor ve bu da MX-30'un sunduğundan daha fazla menzile sahip olan araçlar isteyen müşterileri kaybedebileceği anlamına geliyor.
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