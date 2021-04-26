Mcdodo'dan Bugüne Kadarki En Hızlı Veri İletimi

Mcdodo Thunderbolt 3 veri kablosu, Intel'in devrim yaratan teknolojisiyle bugüne kadarki en hızlı veri transferini mümkün kılıyor. 40Gbps aktarım hızıyla, bir önceki nesle kıyasla iki kat daha fazla hız sunan kablo, 100W'a kadar güç transferine de izin veriyor.

Mcdodo'dan Bugüne Kadarki En Hızlı Veri İletimi

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