MediaTek'in HyperEngine Oyun Teknolojili G Series Ürün Ailesi ve Türkiye'de

Dünya teknoloji devi MediaTek, ülkemizde küresel ve yerli akıllı telefon ve tablet markalarının yanı sıra akıllı TV ve modem gibi yerli cihaz ve teknoloji üreticileriyle iş birlikleri ile büyümesini sürdürüyor.