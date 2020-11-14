MediaTek'in HyperEngine Oyun Teknolojili G Series Ürün Ailesi ve Türkiye'de

Dünyanın önde gelen teknoloji geliştiricilerinden MediaTek, Türkiye'de gerçekleştirdiği ilk basın toplantısında ülkemizde tüketicilere ve iş birliği yaptığı teknoloji şirketlerine geleceğe uyumlu akıllı telefon, akıllı TV ve bağlantı cihazlarının gelişimi için yeni nesil teknoloji çözümleri sunma azmine vurgu yaptı.
Covid 19 pandemisi nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen basın toplantısında MediaTek, bugüne dek geliştirdiği güçlü oyun işlemcisi MediaTek Helio G95'in duyurusunu da gerçekleştirdi. Oyun telefonları çağını başlatan geliştirilmiş yeni nesil MediaTek HyperEngine oyun teknolojisine sahip G Serisi işlemci ailesinin amiral gemisi MediaTek G95, çoklu kamera desteği, benzersiz bağlantı gücü ve gerçek zamanlı video akışı (streaming) için yapay zeka destekli süper çözünürlük gibi özellikler sağlıyor. MediaTek G Series'in benzersiz bağlantı, oyun, streaming ve kullanım performansı özellikleri, küresel akıllı telefon üreticisi Xiaomi iş birliğinde, yüksek özellikli üç farklı akıllı telefon modeliyle Türk tüketicisine ilk kez 2020 yılı içerisinde sunuldu.
Yerli Üretim Akıllı Telefonlarda Yüzde 100 Pazar Payı
Türkiye akıllı telefon pazarı genelindeki payını 3 yılda yüzde 12'den yüzde 32 seviyesine çıkaran MediaTek, 2019 yılı ikinci yarısı itibarıyla da yerli üretim akıllı telefonlarda yüzde 100 pazar payına ulaştı. Bu tarihten sonra ülkemizde üretilen tüm akıllı telefonlar, gücünü MediaTek işlemcilerden alıyor. MediaTek, ülkemizde yerli akıllı TV ve bağlantı cihazları pazarında da güçlü bir konumda bulunuyor. MediaTek'in pazar payı, yerli üretim akıllı TV'lerde yüzde 95, tabletlerde yüzde 45, fiber modem ve VDSL modemlerde yüzde 95 seviyesinde bulunuyor.
Türkiye MediaTek için Önemli
Basın toplantısında söz alan MediaTek MEA Bölgesi Kurumsal Satış ve Pazarlama Direktörü Rami Osman, şirketin küresel iş büyüklüğü hakkında bilgiler verdi ve "Türkiye, MediaTek'in çok önem verdiği bir ülke. Küresel ve yerli üretici iş birliklerimizle Türkiye akıllı telefon ve tablet pazarındaki payımız, 3 yıl içerisinde 3 katına çıktı. Tüketicilere gücünü MediaTek işlemcilerden alan en kaliteli ürünleri sunmak için akıllı TV üreticileri, internet servis sağlayıcıları ve farklı şirketlerle iş birliklerimiz gelişerek sürüyor. Türkiye'nin önemli ve katma değerli bir teknoloji ürün üreticisi ve ihracatçısı olma potansiyeline inanıyoruz. Bu dinamik ülkenin tüketicilerine, her segmentte en son teknolojileri, iş ortaklarımızla birlikte sunmaya, yerli teknoloji üreticileri için de güvenilir iş ortağı olmaya devam edeceğiz," dedi.
Türk Şirketlerinin Rekabet Gücü, Küresel Pazarda Daha Güçlü Bir Konum Getirebilir
Küresel ticaretteki gelişmelerin ülkeler arasında üretim kaymalarına işaret ettiğini vurgulayan Rami Osman, "Türkiye bu önemli fırsatı değerlendirme şansına sahip. Yerli teknoloji firmaları, rekabetçi güçlerini kanıtlamış durumdalar ve bu gücün daha da artması, Türkiye'nin küresel teknoloji pazarından daha fazla pay almasını sağlayacaktır. Yerli şirketlerle Türkiye'ye küresel pazarda güç sağlayacak konularda çok yakın iş birliği yapıyoruz, yeni nesil akıllı telefon ve tabletlerin yanı sıra, akıllı TV ve bağlantı teknolojileri alanlarında da işlerimizi önceliklendirerek sürdürüyoruz. Türkiye pazarında geleceğe uyumlu teknolojiler ve iş birliklerimizle büyümeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
Modem Üretimi Katma Değerli, Üretim ve İhracat Odaklı Yeni Bir Alan Olabilir
Türkiye akıllı telefon pazarından aldıkları payı, 3 yıl içerisinde yüzde 12'den yüzde 32'e çıkardıklarını ifade eden MediaTek Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Sezer Şenol, "Türkiye pazarı 2019 yılında 10 milyon adedin üzerinde gerçekleşti. Pandemi ve diğer olumsuz koşullarına rağmen pazarın 2020 yılında da 10 milyon adedin üzerinde gerçekleşeceğini ön görüyoruz. Xiaomi, Huawei, Samsung, OPPO gibi küresel markaların yanı sıra, General Mobile, Casper, Vestel gibi yerli üretici iş birliklerimizle, Türkiye'deki pazar payımızı yüzde 32 seviyesine çıkardık. Her yıl satılan her 3 telefondan biri, gücünü MediaTek teknolojisinden alıyor. Daha da önemlisi, 2019 yılının ikinci yarısından itibaren Türkiye'de üretilen tüm yerli telefonlarda MediaTek işlemciler kullanıldı. Türkiye'deki iş birliklerimiz, teknolojinin diğer alanlarına da uzanıyor. Android TV ve akıllı TV üretiminde Vestel ve Arçelik, tablet üretiminde Reeder, modem cihazlarında Türk Telekom, Türksat, Turkcell, D-Smart, Millenicom, Hometech; akıllı ödeme sistemlerinde Koç Grubu şirketi Token Financials ile iş birliği yapıyoruz" dedi.
Sezer Şenol sözlerine şöyle devam etti: "Konjonktürel gelişmeler ve yeni regülasyonlar, yerli üretim telefonlara iç pazarda avantaj sağlıyor. Öte yandan, Türk Telekom ve Turkcell gibi şirketlerin modem üretimi girişimlerine hız vermesi, Türkiye için akıllı telefon, tablet ve TV üretiminin yanı sıra katma değerli üretim ve ihracat odaklı yeni bir teknoloji alanı açacaktır. MediaTek, Türkiye ekonomisi ve Türk şirketlerine büyüme yolunda eşlik etme azmindedir" şeklinde konuştu.
Toplantıda ayrıca, farklı segmentlerde akıllı telefonlara hızlı ve akıllı 5G bağlantı özelliği getirecek olan MediaTek Dimensity Serisi 1000+, 820, 800, 800U ve 720 işlemcilerin ön tanıtımı da yapıldı.
G Yazılır, Gaming Okunur
MediaTek basın toplantısında, Türkiye lansmanı yapılan yeni üst sınıf işlemci MediaTek Helio G95 ve G Serisi ürün ailesi, daha canlı görseller, temasa daha hızlı tepki veren ekranlar ve daha güçlü bir internet bağlantısı gibi özelliklerle, akıllı telefonlarda bir üst seviyeye taşıyor.
MediaTek HyperEngine oyun teknolojisiyle benzersiz bir oyun deneyimi sunan MediaTek Helio G Serisi işlemciler, akıllı telefonlara daha güçlü internet bağlantısı ve üst düzey oyun, streaming, grafik, kamera, işlemci, bağlantı ve enerji verimliliği özellikleri getiriyor.
Akıllı Telefonunda Üstün Teknoloji İsteyen Herkes İçin
MediaTek Helio G Serisi işlemciler ve HyperEngine oyun teknolojisi, akıllı telefonlara yüksek miktarda bilgi işlem gücü gerektiren oyunlar için tasarlanmış oyun bilgisayarlarında olduğu gibi üstün nitelikli özellikler katıyor. İşlemci, grafik işlemcisi ve görüntü kalitesi, ekran hassasiyeti ve tepki süreleri, internet bağlantısı ve kamera uygulamaları üzerindeki iyileştirmeler, MediaTek işlemcili telefonlara günlük kullanıma da yansıyan üstün performans sağlıyor.
MediaTek Helio G serisi işlemciler, sesli ve görüntülü konuşmalarda mükemmel kalite, hızlı bağlantı, istikrarlı çekim ve düşük enerji tüketimi sağlayan Dual 4G VoLTE gibi bağlantı standartlarını destekliyor. Wi-Fi sinyal gücünün düşük olduğu durumlarda, akıllı teknoloji Wi-Fi & LTE eş zamanlılık kullanımını tetikliyor. Böylece oyun ve video akışı (streaming) için kesintisiz performans sağlanıyor. Oyun sırasında gelen çağrıların takılmaya yol açmadan ertelenmesi ve CPU, GPU ve bellek ilişkisinin dinamik yönetimi gibi özellikler de sunuluyor.
MediaTek' Helio G serisi ürün ailesi, üst düzey cihazlara yönelik G90 Serisi ve yeni G95 işlemcilerin yanı sıra, üst-orta segment cihazlara yönelik G85, G80 ve G70 işlemcilerden oluşuyor. Ürün ailesinin orta segmente yönelik diğer üyeleri MediaTek Helio G25 ve G35 işlemcilerse, MediaTek teknolojisinin farklı cihazlarda erişilebilir olmasına katkı sağlıyor.
Geliştirilmiş yeni nesil MediaTek HyperEngine oyun teknolojisine sahip G Serisi işlemci ailesinin en yeni ürünü MediaTek Helio G95, üst sınıf 4G akıllı oyun telefonlarına yönelik olarak geliştirildi. İşlemci, Yapay Zeka işlemcisi (APU) destekli 4 kameraya kadar çoklu kamerayla çekim, yapay zeka destekli yüksek çözünürlük gibi özellikler ve üstün performans sunuyor. İşlemci, akıllı telefonları, fotoğraf meraklıları, sosyal medya video içerik üreticileri ve elindeki teknolojiden daha fazlasını bekleyen herkes için performansı üst sınıf cihazlara dönüştürüyor.
İki kelimeli uyandırma özelliği de sunan işlemci, standart HDR10 ekran desteği de sağlıyor. Gerçek zamanlı görsel kalitesi, gerçek renk ve görüntü deneyimi, HDR10+ düzeyine yaklaşıyor.
MediaTek'in yeni işlemcisi, yapay zeka destekli süper çözünürlük desteğiyle Netflix, Amazon Prime ve TikTok gibi farklı platformlarda yüksek performanslı eş zamanlı video akışını (streaming) mümkün kılıyor. 360p'den 720p'ye kadar HD çözünürlüğü destekleyen işlemci, gerektiğinde görüntü kalitesinde hissedilir bir değişiklik olmadan bant genişliğini yüzde 75'e varan oranda daraltabiliyor. Hızlı tepki ve yumuşak bir deneyim sunan FHD+ 90fps ekran desteği, gerek oyunlar, gerekse günlük kullanım için ideal bir kullanıcı ara yüzü sunuyor.
MediaTek Helio G Serisi işlemciler hakkında daha detaylı bilgi, ülkemiz için Türkçe olarak hazırlanan xxx sitesinde yer alıyor.
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