"Metal 12" Samsung Telefon ve Saatlere Gelebilir!
Samsung'un yeni notebook'unda kullandığı özel alaşım, bu gelişme üzerine firmanın diğer cihazlarına da gelebilir!
Samsung'un magnezyum-alüminyum alaşımıyla gelen ve hem sağlam, hem de hafif yeni Notebook 9'uyla yeni tanıştık. Firma, bu dayanıklı madde için kullandığı "Metal 12" teriminin patenti için başvuruda bulundu.
Firmanın "Metal 12" ibaresini koruma altına almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nde yaptığı başvuru, bu maddeyi telefonlarda ve akıllı saatlerde görebileceğimizi gösteriyor. Bununla birlikte Samsung'un Galaxy S serisi telefonlarında magnezyum kullanabileceği dedikodusu yeni değil ve birkaç senedir konuşulan bir konu. Daha önce ortaya çıkan bir raporda Samsung'un bir magnezyum alaşımını kullanan Galaxy S7'yi test ettiği söylenmişti. Ancak tanıtılan Galaxy S7 magnezyum gövdeye sahip değildi.
Metal 12'nin Galaxy S9'da veya Galaxy Note 9'da kullanılması ihtimali düşük. Patentin amacı, Samsung bu maddeyi kullanana karar verene dek Metal 12 markasını koruma altında tutmak.
Zeynel A. Öztürk
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