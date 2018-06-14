Microsoft çalışanları memnun ama..

Microsoft çalışanları genel olarak hallerinden memnun olsalar da...

Microsoft çalışanları genelde memnun ama...

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