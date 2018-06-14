Microsoft çalışanları memnun ama..
Microsoft çalışanları genel olarak hallerinden memnun olsalar da...
CNBC'nin söylediğine göre Microsoft'un çalışan gelir memnuniyeti, firma genelindeki yıllık anketlere göre geçtiğimiz üç yıl içerisinde düzenli bir şekilde düştü. Firma, bu yıl ankete çalışanlarının %86'sının katıldığını belirtmekteydi.
Bu yıl düzenlenen ankette "aldığım toplam ödeme (temel maaş, bonus, eşitlik) diğer firmalardaki benzer işler ile rekabet edecek seviyede" sorusu katılımcıların sadece %61'inden olumlu cevap aldı ve bu da geçtiğimiz yıla göre %4'lük düşüş anlamına geliyor. Dahası, çalışan katılımına ve performansa yönelik ödüllerin sorulduğu diğer bazı sorular da katılımcıların %70'inden azından olumlu cevap aldı. Kısacası çalışan avantajlarına yönelik soruların çoğu geçtiğimiz yıla göre daha düşük puan almış gözüküyor.
Sonuçları CNBC ile paylaşan Microsoft, ödeme düzenini dengelemeye çalıştıklarını söylüyor.
Ayrıca, belirtilen bu sorular dışında anketin genel olarak olumlu sonuç olduğu söylenebilir. Örneğin çalışanların %94'ü "saygı ve kıymet" gördüklerini onaylıyor ve %89'u Microsoft'un çalışmak için "çok iyi bir yer" olduğunu düşünüyor. En fazla negatif cevabı alan seçenek sadece %57'lik onay ile "işlem ve prosedürler, müşterimin ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılamama izin veriyor" sorusu olurken, bu oranın da önceki yıllara göre artış gösterdiğini belirtmekte fayda var.
Redmond devi 2018 yılı için çalışan maaşı ortalamalarını henüz açıklamış olmasa da, bir önceki yılın ortalama toplam ödemeleri açıklanmıştı – 144.000$ – ve Amerika'daki tüm firmalar arasında 19. sırada yer alıyordu. Bu da kendisini 6. ve 7. sırada yer alan Google ve Facebook gibi diğer teknoloji firmalarının arkasında bırakıyor.
Microsoft, sadece birkaç gün önce GitHub'ı 7.5 milyar dolara satın aldı ve bu tür büyük satın alımlar, işe alınan ek iş gücü ile beraber, firma içerisindeki memnuniyet seviyesinin yüksek kalmasını gerekli kılıyor.
Levent Öztürk
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