Microsoft, İkinci Çeyrek Gelirlerini Açıkladı
Microsoft, ikinci çeyrek gelir raporunu memnuniyetle açıkladı!
- Levent Öztürk
Microsoft, 2019 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını yayınladı. Rapor, genel olarak her şeyin pozitif olduğunu söylüyor. Firma, 32.5 milyar dolarlık gelir ve 8.4 milyar dolarlık net kâr duyurdu ve bunların her ikisi de bir önceki yılın 28.9 milyar dolar ve 7.5 milyar dolar sayılarına göre ciddi birer artış olarak görülebilirler.
Microsoft, geçtiğimiz yıldan beri Surface gelirinin %39 ve oyunun tatil döneminde toplamda 64 milyon aktif Xbox Live kullanıcısı ile %8 arttığını söylüyor. Bunun yanı sıra, Intelligent Cloud geliri de %20 yükseldi.
Microsoft'un raporundaki tek problem ise Windows lisansları geliri olarak gözüküyor. OEM Pro geliri bu çeyrekte %5 azaldı ve tüketici lisansları %11 daha az gelir sağladılar.
Yazılım üreticisi bunun sebebi olarak giriş seviyesinde yaşadığı baskıyı gösteriyor ve bu baskının kaynağının da Chromebook'lar olduğu tahmin edilebilir.
Microsoft'un henüz geçtiğimiz çeyrekte Surface Pro 6, Surface Laptop 2, Surface Studio 2 ve Surface Headphones'u yayımladığı düşünülürse, Microsoft'un Surface Go gibi bir başka uygun ücretli cihazı daha tanıtacağı tahmin edilebilir.
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