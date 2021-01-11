Telegram Nedir? Ücretli mi? Kurucusu Kim? WhatsApp'tan Ne Farkı Var?

WhatsApp'ın güncellenen 'Gizlilik İlkesi'ne yönelik tepkiler nedeniyle Türkiye'de son birkaç gündür Telegram, Signal, Bip gibi mesajlaşma uygulamalarının kullanıcı sayıları artıyor. Bu makalede Telegram nedir? Kurucusu kimdir? Telegram hangi ülkenin? Ücretli mi gibi yanıtı merak edilen soruları ele alıyoruz.
Ülkemizde WhatsApp'a karşı bir öfke oluştuğunu bilmeyen kalmadı. Bunun sebebi ise, tabii ki uygulamanın güncellediği yeni kullanıcı sözleşmesi. Bu sözleşmeyi kabul etmeyenler, Şubat ayından itibaren WhatsApp'ı kullanamayacak.
Sözleşmenin tepki çekmesinin nedeni ise, kullanıcı verilerinin üçüncü taraflarla paylaşılmasına izin vermeyi zorunlu kılıyor olması. Gizliliğe önem veren kullanıcılar, doğal olarak bu talebe kızmış durumda. Zira Zuckerberg, Facebook WhatsApp'ı satın aldığında böyle bir şey olmayacağının sözünü vermişti.
Kızgın kullanıcıların yeni alternatif aramaya başlamaları da tabii ki gecikmedi. Bu alternatiflerden en önemlisi ise, hiç kuşkusuz Telegram.
Telegram Hangi Ülkenin?
Telegram ekibi, yerel bilişim düzenlemeleri nedeniyle Rusya'dan ayrılmak zorunda kaldı ve Almanya'nın Berlin kenti, İngiltere'nin Londra kenti ve Singapur da dahil olmak üzere birkaç farklı bölgeyi üs olarak denedi. Şu anda Dubai'de olsalar da yerel düzenlemeler değişirse tekrar taşınabilirler.
Telegram'ı Kim Kurdu?
WhatsApp'ın kullanıcı sözleşmesinde yaptığı değişikliklerden sonra gündeme gelen mesajlaşma yazılımı Telegram, Ağustos 2013 yılında, Rus bilgisayar programcıları Pavel Durov ve Nikolai Durov isimli iki kardeş tarafından kuruldu. Bugün Telegram'ın geliştirici ekibi Dubai'de yaşıyor.
WhatsApp'a rakip olmayı amaçlayan Telegram, dünyada en çok kullanılan altıncı mesajlaşma uygulaması olarak ön plana çıkıyor.
Telegram Ücretli mi?
Hem mobil cihazlarda, hem de PC'lerde çalışan Telegram, tamamen ücretsiz olarak indirilip kurulabiliyor. Her ne kadar geçtiğimiz günlerde uygulamanın reklam almaya başlayacağı açıklansa da, Telegram yetkilileri bu reklamların kullanıcıları kesinlikle rahatsız etmeyeceğinin sözünü veriyor.
WhatsApp'ta olduğu gibi, Telegram'da da kullanıcılar birbirleri arasında mesajlaşabiliyor, fotoğraf ve video gibi öğeleri paylaşabiliyor, 2GB'a kadar dosya paylaşımı yapabiliyor
Telegram, gizliliğe verdiği önemi her fırsatta öne çıkartıyor. Örneğin 2014 yılında bir ödül programı başlatmış ve iki kişi arasındaki bir sohbete sızabilen kişilere büyük bir ödül vereceğini söylemişti. 3.5 ay sonunda program sona erdi, kimse ödülü alamadı.
Telegram'ın en önemli özelliklerinden biri, "gizli sohbet." Bu seçenek kullanılarak yapılan sohbetler, Telegram'ın sunucularında bile iz bırakmıyor.
Telegram, açık kaynak kodlu bir uygulama. Kullanım şartlarında yasal olmayan amaçlarla kullanılamayacağı belirtiliyor. Ancak Telegram için zaman zaman illegal veri paylaşımı yapanlar, korsan içerikler gibi kötü amaçlı kullanıcılar tarafından yoğun şekilde kullanıldığı eleştirileri yapılıyor.
Telegram'ın WhatsApp'tan Farkları
Öncelikle, WhatsApp'ta bir dosyayı paylaşmak için indirmiş olmanız gerekiyor. Telegram ise bu işi, dosyayı indirmeden yapabiliyor. Telegram dahili bir bulut depolama hizmeti sunarken, WhatsApp'ta bu seçenek yok.
Telegram ile zamanlı mesaj gönderilebiliyor. Uygulama aynı anda birden fazla cihazda kullanılabilirken, WhatsApp sadece tek bir cihazda çalışıyor. Ayrıca WhatsApp'ta yolladığınız bir mesajı belli bir süre içerisinde silebilirken, Telegram'da istediğiniz zaman yapabiliyorsunuz.
Telegram'da Kime Yazabilirim?
Telegram bu soruyu şöyle yanıtlıyor: "Telefon rehberinizde bulunan ve Telegram'ı olan kişilere yazabilirsiniz. İnsanlarla iletişim kurmanın bir başka yolu da Telegram kullanıcı adlarını arama alanına yazmaktır. Telegram hesabınız için de bir genel kullanıcı adı belirleyebilirsiniz. Diğer kullanıcılar sizi bu kullanıcı adı ile arayabilir ve bulabilir; numaranızı bilmese bile size mesaj gönderebilir."
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