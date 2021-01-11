Telegram Nedir? Ücretli mi? Kurucusu Kim? WhatsApp'tan Ne Farkı Var?

Telegram nedir; ücretli mi; kurucusu kim? Telegram hangi ülkenin? Telegram'ın WhatsApp'tan ne farkı var? WhatsApp'ın en güçlü rakibi olan Telegram, Türkiye'de bir anda en çok indirilen uygulamalar arasına girdi.