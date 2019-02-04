Microsoft yüz tanımaya dikkatle yaklaşıyor
Microsoft yüz tanıma teknolojisinin lisanslamalarına dikkatle yaklaştığını söyledi
- Levent Öztürk
Geçtiğimiz ay, aktivist gruplarından oluşan bir topluluğun Microsoft, Amazon ve Google'a bir mektup göndererek hükümetlere yüz tanıma teknolojilerini satmamalarını istedikleri duyurulmuştu. Bu mektupta, teknolojinin insanların güvenliğini azaltacağı ve kamu güvenini bozacağı düşüncelerine yer verilmekteydi. Şimdi ise Microsoft Başkanı Brad Smith, teknolojiyi saklamanın "acımasız" olacağını söyledi.
Mektubu gönderen aktivistler, bu tür bir teknolojinin hükumetler tarafından mültecileri veya farklı renklerdeki insanları hedef almak için kullanılacağı inancını barındırıyordu. Ancak Smith, Afrikalıları, Asyalıları ve Latin Amerikalıları etkileyen DiGeorge sendromunun tanısının geliştirilmesi için yüz tanıma teknolojisini kullanan national Human Genome Research Institute gibi pozitif kullanımlara dikkat çekti. Ayrıca teknolojinin Hindistan'da kaybolan 5000 çocuğun bulunması için kullanıldığını da hatırlattı.
Business Insider ile konuşan Brad Smith, firmaların teknolojiyi tüm hükümet ajanslarına lisanslamaktan kaçınmasının insanlık için çok acımasız olacağını söylerken, özellikle insanlık haklarını yok sayan ülkelerde yüz tanıma teknolojisinin kullanımı konusunda da dikkatli olunması gerektiğini kabul etti. Yüz tanımanın bazı kullanım biçimlerinin kesinlikle endişe verici olabileceğini söyleyen yönetici, Microsoft'un lisanslama anlaşmalarına dikkatli bir şekilde yaklaştığını ve bu durumlardan kendilerinin de endişe duyduğunu dile getirdi...
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