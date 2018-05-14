Microsoft'tan Üç Ekranlı Cihaz Geliyor!
Yeni Microsoft patenti, bir değil, iki değil, tam üç ekranlı bir cihazı gösteriyor. Peki bu cihaz nasıl olacak?
Katlanabilir ve çift ekranlı cihazlar bilgisayarların geleceğinde büyük rol alabilir. Microsoft ve diğer birçok büyük teknoloji şirketi bu alanda attıkları ön adımlarla geleceğe hazırlanıyor. Ancak Microsoft hazırlık konusunda hızını alamamış olacak ki, yeni patent üç ekranlı katlanabilir bir cihazı gösteriyor.
Patente göre, görsellerdeki 06 ile biten alanların tümü aslında bir ekran. Bu katlanabilir cihazın menteşe kısmı üzerinde de bir ekran bulunuyor ve anlaşıldığı kadarıyla üçüncü ekran cihazın katlı olup olmamasını algılayabiliyor. Bu sayede üçüncü ekran cihazın katlılık açısına göre tüm ekranlarında içerik sunabiliyor.
Üçüncü ekran ayrıca ses kontrolü, farklı uygulamalara geçiş ve ekranlar üzerinde görüntülenen içeriğin kontrolü konusunda da özelliklere sahip. Patent ayrıca bu üç ekran ve menteşe fikrinin farklı potansiyel uygulanma biçimlerini de gösteriyor. Yani hem esnek ekranlı hem de köşeli tasarımlar patente dahil. Örneğin yukarıdaki görselde katlanan ekranın 3 farklı yüzeye sahip olabildiği gösteriliyor.
Biraz gerçek dışı bir cihaz gibi görünse de, Microsoft diğer markaların bu alanda sürekli olarak patentler alıyor olması, gelecekte esnek ve eğimli ekranlara sahip telefon ve bilgisayarların yaygın olacağına işaret ediyor.
Ali Ruhi Öztürk
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