Microsoft'un oyun kolunda yönetim değişimi...
Microsoft'un oyun kolunda önemli bir yönetim değişikliği yaşanıyor!
Phil Spencer'ın eski işinin başına geçen, artık eski Minecraft lideri olan Matt Booty, firmanın oyun yayımı kolu olan Microsoft Studios'un Kurumsal Başkan Yardımcısı konumuna terfi etmiş durumda.
Booty, yeni konumunda firmanın birinci parti oyun çalışmalarının tamamını kontrol edecek ve Microsoft çatısı altında bulunan Rare, Mojang ve 343 Industries gibi büyük stüdyoların tamamı kendisine cevap verecek. Booty de, direkt olarak, kısa bir süre önce Kıdemli Liderlik Ekibi'ne oyun Yönetici Yardımcı Başkanı olarak terfi eden Phil Spencer'ın altında çalışacak.
GamesBeat'in söylediğine göre Booty'nin terfisi, Phil Spencer tarafından sunulan Microsoft'un büyük vizyonuna geçişin rahat bir şekilde ilerlemesini sağlacak.
Microsoft'un birinci parti planlarında son zamanlarda yaşanan problemlerden dolayı (bolca reklamı yapılan Scalebound'un iptali gibi) Booty, firmanın piyasaya oyunları hızlı bir şekilde sunması için önemli bir role sahip olacak. Özellikle Microsoft'a özel oyunlar, rakibi Sony'ye karşı öne geçebilmesi için önemli bir konuma sahip durumdalar.
Levent Öztürk
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