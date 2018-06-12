MIT Güvenli Wi-Fi Verici Geliştirdi
MIT araştırmacıları, hızlı frekans sıçramaları sayesinde hacker'ları savuşturan bir kablosuz verici geliştirdi.
MIT (Massachusetts Institute of Technology) araştırmacıları, kablosuz bağlantılardan veri çalınmasını önlemek için ilginç bir yöntem geliştirdi. Ürettikleri verici veri paketlerini yollarken sürekli olarak farklı radyo frekansları arasında sıçrama yapıyor ve hacker'ların veri hırsızlığı yapmasını engelliyor.
Frekans sıçraması olarak bilinen bu sistem, rastgele farklı radyo frekansları arasında sıçrama ile gerçekleşiyor. Her veri paketi binlerce bit veri taşıyor veri hırsızları bir paketi bile ele geçirirse büyük bir güvenlik açığı oluşabiliyor. Ancak MIT'nin vericisi bunun da ötesine geçiyor ve her mikro saniyede 80 kez farklı radyo kanallarına sıçrıyor, bu da bağlantının dinlenmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. Araştırmacıları bu teknolojinin Wi-Fi ve Bluetooth'u da desteklediğini açıkladı.
Alıcı cihazın, verinin nasıl gönderildiğini anlaması gerekiyor, bu yüzden gönderici cihaz, bitleri iletmeden önce bir anahtarı paylaşıyor. Alıcı cihaz daha sonra verilerin nasıl ayrıldığını ve birbirine nasıl dikiş yaptığını anlamlandırabilir, ancak herhangi bir potansiyel hacker anahtara sahip olmadığı sürece hiçbir şey yapamayacaktır. Bilim adamları, bu hafta sonu gerçekleşecek IEEE Radyo Frekansı Entegre Devreler Sempozyumu'nda (Frequency Integrated Circuits Symposium) vericiyi sunmayı planlıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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