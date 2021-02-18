Mobil ofis HUAWEI MateBook X ile Artık Daha İnce ve Daha Akıllı

Günümüzde ise özellikle mobil çalışanlar için taşınabilir ve ince bir dizüstü bilgisayara sahip olmak artık bir ihtiyaç. En etkileyicisi ise, günümüzün dizüstü bilgisayarlarının sadece daha ince değil, aynı zamanda çarpıcı tasarımlara sahip olması.