Mobil ofis HUAWEI MateBook X ile Artık Daha İnce ve Daha Akıllı

Geçmişte, normalde dizüstü bilgisayarlar için olan tipik siyah, beyaz ve gri renk seçenekleri hızla sıkıcı hale geliyordu. HUAWEI MateBook X, Orman Yeşili'nin zarif bir tonuyla geliyor. Sadece koyu yeşilin herhangi bir tonu değil, aynı zamanda göze çarpmayı başaran yumuşak ve doğal tonlara sahip inişli çıkışlı tepeleri ve söğütleri çağrıştıran şık bir yeşil.
Yeni HUAWEI MateBook X, kompakt bir boyutta gelirken genç ve enerjik bir siluete sahip. Hafif magnezyum-alüminyum alaşımlı kasasıyla HUAWEI MateBook X ince ve şık. Sadece 13,6 mm kalınlığında ve 1 kg ağırlığıyla, tıpkı bir kağıt gibi yalnızca iki parmakla kolayca taşınabilir.
Teknoloji ve tasarımın birleşimini sergileyen Infinity FullView Ekrana sahip dünyanın ilk dizüstü bilgisayarı olan HUAWEI MateBook X'in her ayrıntısı titizlikle üretildi. Ayrıca HUAWEI, metal çerçevesiz bir Infinity FullView Ekranı da ilk kez piyasaya sürmüş oldu. Üstelik yüzde 90'a varan yüksek ekran-gövde oranı, kullanıcılar günlük işlerini yaparken eşi benzeri görülmemiş geniş görünüm sağlıyor. İçeriden dışa sanatsal bir aura yayan HUAWEI MateBook X, tamamen sürükleyici bir görsel deneyim sunuyor.
Bununla birlikte, bu ultra dar çerçeveli ekranı gerçeğe dönüştürmek, bazı büyük teknik engellerin üstesinden gelmeyi gerektiriyor. Böylesine son derece ince çerçeveleri güvenilir ve dayanıklı bir tasarımla dengelemek oldukça zor. HUAWEI, gelişmiş akıllı telefon teknolojilerini benimseyerek, dizüstü bilgisayar ekranını her taraftaki dar çerçevelerin arasına sığdırmak mümkün hale getirdi.
HUAWEI MateBook X, yüzde 100 sRGB renk gamı ve 1500:1 kontrast oranına sahip 3000x2000 çözünürlüklü LTPS ekrana sahip. 3K ekran, görsel olarak süper etkileyici olan 3:2 geniş ekran en boy oranına sahip. Bir filmdeki karakterlerin her yüz ayrıntısını, hatta giysilerindeki her kırışıklığı görünebilir kılar.
Fotoğraf çekmeyi seven ve onları düzenlemek için çok zaman harcayan bir kullanıcı için yeni HUAWEI MateBook X 2'si 1 arada parmak izi güç düğmesi harika çünkü sisteme hızlı bir şekilde erişilmesine izin verirken verilerin olabildiğince güvende tutulmasını sağlıyor. Güç düğmesine basıldığında, parmak izi parola yerine geçiyor. Dizüstü bilgisayara bir düğmeye basarak erişebilmek, parolayı manuel olarak yazma, parmak izini tarama veya diğer hantal prosedürlerden geçilmesini gereksiz kılıyor.
Gömme kamera tasarımı, kesintisiz bir görsel deneyim sunmak için kamerayı ekrandan klavyeye taşıyor. Kamera, bir düğmeye basılarak kolayca açılıp kapatılabiliyor. Gizliliği en üst düzeye çıkarmak için kamera kullanımda değilken üzerine bastırmak yeterli.
Hareket halindeyken, hafif bir şekilde seyahat etmek istediğimiz ve fazladan bir fare getirmek istemediğimiz için dizüstü bilgisayardaki dokunmatik yüzey özellikle önemli. HUAWEI MateBook X, eskisinden daha geniş bir dokunmatik yüzey alanına sahip olan ve kullanımı daha da kolaylaştıran ilk HUAWEI FreeTouch tasarımını sunuyor.
HUAWEI'nin dokunmatik yüzeyi ayrıca çok işlevli, hepsi bir arada bir bilgisayar deneyimi sunan yerleşik bir HUAWEI Paylaşım alanı içeriyor. Seyahatteyseniz akıllı telefonunuzla gördüklerinizin fotoğrafını çekin, ardından Çoklu Ekran İş birliği özelliğini etkinleştirmek için HUAWEI MateBook X dokunmatik yüzeyine telefonunuz ile dokunun.
Çoklu Ekran İş Birliğinin kullanımı çok kolay. Akıllı telefonda Bluetooth ve NFC'yi etkinleştirin ve HUAWEI MateBook X'in dokunmatik yüzeyinin ortasına yerleştirin; dizüstü bilgisayar telefonu otomatik olarak algılayacaktır. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki adımları izleyin ve akıllı telefon kullanıcı arayüzünüz MateBook X ekranında görüntülenecek. Bu sadece telefondan kopyalanan "küçük bir pencere" değil. Telefon ve dizüstü bilgisayar arasında sorunsuz etkileşim sağladığı için, kullanıcının iş yaparken iki cihaz arasında geçiş yapması gerekmez. MateBook X'in 10 noktalı dokunmatik ekran desteğiyle birleştiğinde, dizüstü bilgisayardaki akıllı telefon kullanıcı arayüzünü kontrol etmek için doğrudan parmaklarınızı kullanabilirsiniz. Basit bir sürükle ve bırak ile, iki cihaz arasında dosya ve görüntüleri kolayca aktarabilir, üretkenliği ve verimliliği büyük ölçüde artırabilirsiniz. Dahası, HUAWEI MateBook X arayüzünden telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.
Hafif ve taşınabilir 65 W cep dostu bir şarj cihazıyla birlikte gelir, böylece hareket halindeyken pilin bitmesi konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu taşınabilir şarj cihazı, Type-C bağlantı noktasına sahip akıllı telefonları ve tabletleri şarj etmek için de kullanılabilir. Yani, dışarı çıkarken yanınızda başka bir şarj cihazı taşımanıza gerek kalmaz.
Hafif bir tasarıma ve modaya uygun renklere ek olarak HUAWEI MateBook X, genellikle hareket halindeyken çalışan şehirli genç insanlar için ideal olan akıllı özellikler de sunar. HUAWEI MateBook X, Infinite FullView tasarımı, gömme kamerası, 2'si 1 arada parmak izi güç düğmesi ve Çoklu Ekran İş Bbirliği özellikleriyle üçüncü nesil bir mobil üretkenlik deneyimi sunmak için gereken donanım ve yazılım yeteneklerine sahip.
HUAWEI MateBook X, Gümüş ve Orman Yeşili renk seçenekleri ile 11.999 TL fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Tüketiciler, vade farksız 4 ay taksit imkanından da yararlanabiliyor.
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