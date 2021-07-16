Mobil Oyunlarda İlk Yarı Hasılatı 44 Milyar Dolar

Küresel uygulama harcamaları 2021'in ilk yarısında yüzde 24'ten fazla artarak 65 milyar dolara yaklaştı. Bu dönemde mobil oyunlara toplamda 44,7 milyar dolar harcandı.