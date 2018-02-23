Mobil Sağlık Uygulamaları Pazarı büyüyor!
Ücretli ve ücretsiz mobil sağlık uygulamalarının kullanımı hızla artıyor. İşte en ilgi çekici örnekler
Mobil sağlık uygulamaları pazarı, çok hızlı ilerliyor. Grand View Research raporlarına göre, 2017 yılında mobil sağlık uygulamaları pazarı yaklaşık 5 milyar Dolar seviyesine ulaştı. 2025 yılına kadar her sene ortalama yüzde 45 büyüme oranı bekleniyor.
Mobil sağlık uygulamaları arasında en yüksek talep fitness ve sağlıklı yaşam ile ilgili uygulamalardan oluşuyor. Bunu, diyet / beslenme, kadın sağlığı, hastane uygulamaları gibi diğer mobil uygulama türleri takip ediyor. Mobil sağlık uygulamalarında en büyük pazar Amerika, bunu Avrupa Ülkeleri ve Uzak Doğu Ülkeleri takip ediyor. Günümüzde, Appstore veya Playstore gibi uygulama mağazalarında, sağlık uygulamaları kategorisinde birçok ücretli ve ücretsiz uygulama yer aldığını kolaylıkla görebiliyoruz.
Mobil Sağlık Uygulamalarında Türkiye Nerede?
Ülkemizde, TUİK verilerine göre, Türkiye'de 16-74 yaş arası internet kullanımı %66,8'e ulaşmış olup,internet kullanım amaçları dikkate alındığında internet kullanan bireylerin sağlıkla ilgili bilgi arama oranı %65,9 oranına ulaşmıştır.
Bireyler, sağlığı ile ilgili her hangi bir durumla karşılaştığında, bu durumu artık internetten detaylarını araştırıyorlar. Doktorların, Hekimlerin ve Diyetisyen'lerin en güncel önerilerini sosyal medya, internet siteleri ve mobil uygulamalardan takip ediyorlar. Sürekli gelişen internet ve bilgi kaynakları bazı konularda bilgi kirliliği yaratırken, bir yandan sağlıklı ve nitelikli bilgiye kolay, hızlı ve doğrudan erişmemizi sağlıyor.
Dünya genelinde mobil sağlık uygulamaları 60 bin civarındadır. Türkiye'de hızla gelişen mobil uygulama pazarında Appstore ve Playstore gibi uygulama mağazalarında öne çıkan popüler uygulamalar şu şekildedir:
Nike Training Club: Antrenman ve Fitness Planı
Her zaman ve her yerde antrenman yapmanızı sağlayan bir fitness uygulamasıdır. Kişiselleştirilmiş antrenman programları oluşturup, kuvvet, dayanıklılık, kas geliştirme, boks ve yoga dâhil 160 çeşit ücretsiz antrenman sunuyor. Hem evde hem de spor salonunda uygulayabileceğiniz harika antrenmanlar oluşturabilirsiniz.
IOS: https://itunes.apple.com/us/app/nike-training-club/id301521403?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nike.ntc&hl=tr
Cepte Diyetisyen: Online Diyet Listeleri
problemleri kullanıcı dostu bir uygulama ile cepten çözüyor. Amacı sağlıklı beslenmek isteyen tüm bireylere gerçek Diyetisyen desteği sunuyor. Kullanıcılar, öğünlerinin fotoğrafını çekerek beslenme günlüğü oluşturuyor. Öğünleri ve sağlık bilgileri üzerinden, Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel'den öneriler alabiliyor ve dilerse, hedefine yönelik Diyetisyen'den kişiye özel diyet listesi talep edebiliyor.
IOS: https://itunes.apple.com/tr/app/cepte-diyetisyen/id1109552345?l=tr&mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.promob.ceptediyetisyen&hl=tr
FitWell
Fitness ve sağlık kategorisinden bir başka yerli bir mobil sağlık uygulamalarından biridir. Göbek eritme, bacak inceltme, esneklik kazanma, forma girme gibi bölgesel ağırlıklı egzersiz programları mevcuttur. Profesyonel sporcuların sağladığı bu programları takip ederek kolayca fit bir forma girebilirsiniz.
IOS: https://itunes.apple.com/id/app/fitwell-personal-fitness-coach/id911012128?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.com.fitwell.app&hl=tr
7 Dakika Egzersiz
Vakti olmayanlar ve her gün spor yapmak isteyenler genellikle HIIT (High Intensity Interval Training) yani yüksek yoğunluklu antrenman programlarını tercih ediyor. Etkisi ve verimi bazı bilimsel makaleler ile kanıtlanan bu programların birçok farklı mobil uygulamaları bulunmaktadır. 7 dakikada yapılın yüksek yoğun egzersizler ile kardiyovasküler kondisyonunuzu geliştirebilirsiniz.
IOS: https://itunes.apple.com/cy/app/7-dakika-egzersiz/id1062409866?l=tr&mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.popularapp.sevenmins&hl=tr
Kaynak: Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel - https://aysetugbasengel.com/
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