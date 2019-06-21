Murder Mystery, Netflix Tarihine Geçti!
Netflix'te kısa süre önce gösterime giren film, akıllara durgunluk verecek bir başarıya imza attı. En büyük sürpriz ise filmin baş rol oyuncusu oldu!
- Barış Terun
Adam Sandler, sinema dünyasının şahsına münhasır oyuncularından biri. Aktörün bazı filmleri ciddi gişe hasılatı elde etseler de; pek çoğu gişede çakıldı. Gişede çakılan eserlerin pek çoğu, eleştirmenlerin gazabıyla da karşılaştı. Tüm bunlara ek olarak Adam Sandler, "en başarısız" aktörlerin belirlendiği "Raspberry Ödüllerine" 11 kez aday gösterilip, üç kez bu unvana layık (!) görüldü.
14 Haziran'da Netflix'te gösterime giren "Murder Mystery" isimli yapım ise, şaşkınlık uyandıran bambaşka bir hikaye. Adam Sandler ve Jennifer Aniston'un baş rollerini üstlendiklerini yapım, Netflix tarihine geçti. Murder Mystery, üç gün içerisinde 30 milyondan fazla izleyiciye ulaştı ve ilk günler itibariyle kanal tarihinin en çok izlenen filmi oldu. İçeriği satın alan 13 milyon kişi Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada vatandaşları. Kalan 17 milyon kişi ise Kuzey Amerika'nın dışındaki sinema tutkunları.
Netflix'in ilk hafta itibariyle en çok kullanıcıya erişen filmi, 52 milyon kişiyle Triple Frontier. Triple Frontier'ın hemen ardından 45 milyon kullanıcı ile Bird Box geliyor. Kyle Newacheck'in yönettiği Murder Mystery'nin 7.günün sonunda bu rakamları aşıp aşamayacağı merak ediliyor.
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