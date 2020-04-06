Müzik Piyasasının Yeni Umudu: Spotify, Apple Muısic ve Diğerleri...

Yakın geçmişte müzik piyasasının 1 numaralı gelir kaynağı olarak kabul edilen CD'ler, son birkaç yıldır adeta dibi gördü. Müziğin geleceği ise, görünüşe bakılırsa Spotify ve Apple Music gibi akış hizmetlerinde yatıyor.