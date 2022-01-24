NASA'nın Artemis I Görevi, Küçücük Bir Asteroid'i de Ziyaret Edecek!

NASA'nın beklenen Artemis I görevinin merkezinde uydumuz Ay olsa da, bir de yan görevi daha olacak: Küçücük bir göktaşı ile buluşmak...

  • Levent Öztürk
NASA'nın Artemis I'i bir "yan göreve" de çıkacak..
NEA Scout'ın güneş yelkeni...NASA

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