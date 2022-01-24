NASA'nın Artemis I Görevi, Küçücük Bir Asteroid'i de Ziyaret Edecek!

NASA'nın beklenen mürettebatsız Artemis I görevini sarmalayan heyecanın büyük bir kısmı, insanları aya geri göndermenin öncüsü olarak SLS roketinin ve Orion uzay aracının test edilmesini ilgilendiriyor. Ancak Artemis I etkileyici bir yan görev olarak Near-Earth Asteroid Scout (Nea Scout - Yakın Dünya Göktaşı Gözcüsü) uzay aracını da devreye sokacak.
NEA Scout, küçük bir CubeSat ve NASA, "bir uzay aracı tarafından ziyaret edilen en küçük asteroidin peşine düşeceğini" söylüyor. Hedefi, bir okul otobüsünden daha küçük bir boyuttaki 2020 GE'yi ziyaret etmek. Bu uzay kayasının boyu 18 metreden daha küçük olarak ölçülüyor.
Küçük bir asteroidi ziyaret etmek yeterince etkileyici olsa da NEA Scout'un bunu gerçekleştirmek için kullanacağı yolun daha da etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. NASA yaptığı açıklamada "oraya, tahrik için güneş radyasyonunu kullanmak için bir güneş yelkeni açarak ulaşacak ve bu, ajansın gerçekleştirdiği türünün ilk örneği olan derin uzay görevi olacak" dedi.
Güneş yelkeni teknolojisi nispeten yeni bir teknoloji. Küçük uzay aracı rüzgar yerine güneşten gelen foton parçacıklarını kullanacak olsa da, yelkenin uygun bir benzetme olduğunu söyleyebiliriz. Planetary Society, 2019'da LightSail 2 CubeSat ile teknolojinin başarılı bir gösterimini gerçekleştirdi.
NEA Scout'ın güneş yelkeni süper ince plastik kaplı alüminyumdan üretildi ve açıldığında yaklaşık olarak 12 metreye 6 metre boyutlarında olacak. CubeSat'ın kendisi ise bir ayakkabı kutusu büyüklüğünde.
NASA, 2020 GE'yi incelemeyi ve bunun tek bir katı nesne mi yoksa daha küçük kayalardan oluşan, sıkışık düzendeki bir topluluk mu olduğunu bulmayı planlıyor. NEA Scout baş bilim araştırmacısı Julie Castillo-Rogez, "Büyük asteroitler gezegensel savunma perspektifinden en çok endişe kaynağı olsa da, 2020 GE gibi nesneler çok daha yaygın ve daha küçük boyutlarına rağmen gezegenimiz için tehlike oluşturabilir" diyor.
Artemis I'in bu yıl, muhtemelen Mart veya Nisan gibi erken bir tarihte fırlatılması planlanıyor. Her şey yolunda giderse NEA Scout, 2023'ün sonlarında asteroitiyle buluşmaya çalışacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın