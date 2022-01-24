NASA'nın Artemis I Görevi, Küçücük Bir Asteroid'i de Ziyaret Edecek!

NASA'nın beklenen Artemis I görevinin merkezinde uydumuz Ay olsa da, bir de yan görevi daha olacak: Küçücük bir göktaşı ile buluşmak...

24 Ocak 2022 17:02

Levent Öztürk