Neden Hala Oyunlarda CD'lere İhtiyacımız Var? CD mi, Yoksa Kod mu Daha İyi?

Oyun dünyası tam hız dijitalleşmeye giderken, hala fiziksel kopya tercih edenlerin sayısı çok fazla. Peki, hangisi; CD mi, yoksa dijital kod mu? Neden hala fiziksel oyunlara ihtiyacımız var, hangisi daha avantajlı?