Neden Hala Oyunlarda CD'lere İhtiyacımız Var? CD mi, Yoksa Kod mu Daha İyi?

Şu an Microsoft Flight Simulator 2020 oyun dünyasına damgasını vurdu, en çok konuşulan oyunlar arasında başı çekiyor. Buradaki yazımızda kapsamlı bir incelemesini bulabileceğiniz Flight Simulator 2020 ilgi alanınıza girer mi bilinmez, fakat oyun dünyasına kazandırdığı, bir kilometre taşı niteliğinde.
Oyun dünyasında bulut servislerin yoğun olarak konuşulmaya başlandığı bu dönemde, yurt dışında uygulanmaya da başlanan, ancak Türkiye'nin internet altyapısı sebebiyle henüz yakın gelecekte yaygın kullanımını beklemediğimiz Cloud Gaming ile beraber artık bırakın oyunları, bir cihaza bile ihtiyacımız olmayacak.
DVD'lerin bir anda ortadan kalktığında DVD koleksiyonu yapan arşivcilerin kendilerini kötü hissettiği bir geçiş dönemi, şimdilerde oyun dünyası için de yaşanıyor. Artık fiziksel kopya yerine, daha çok dijital kopya ediniyor, oyunları dijital kütüphanemizde biriktiriyor. Peki, dijital kopya mı yoksa, fiziksel kopya mı? Hangisi daha avantajlı.
Dijital kopyanın kaybolmaması veya yer kaplamaması gibi avantajları var, ayrıca her an elinizin altında olması da cabası. Öte yandan çizilme ve bozulma gibi dertleri de yok. Fakat fiziksel kopyalar daha ucuza mal edilebiliyor. İnternette çeşitli oyun kampanyalarını bulabiliyor ve bunları dijital kopyalardan çok daha ucuza mal edebiliyorsunuz. Dijital kodlar için ise, yılın belli zamanlarında bazen kampanyalar düzenleniyor, fakat burada platforma bağlısınız.
Buna karşın fiziksel kopyaları üçüncü şahıslardan da satın alabiliyor, böylece takas yoluna gidebiliyor veya arkadaşınızdan ödün alabiliyorsunuz. Bu da en büyük avantajlarından bir diğeri.
Eğer koleksiyoner ve fiziksel kopya meraklısıysanız sizin için iyi haber: Yeni nesil oyun konsollarında fiziksel sürücüler (en azından bu nesilde; bir sonrakinden pek emin değiliz.) yer alacak. Fiziksel kopya ile işi olmayanlar için de yine sürücüsüz konsol seçeneği mevcut olacak.
PlayStation 5, 2 farklı versiyonla satışa çıkacak. Bunlardan biri fiziksel sürücülü olacakken, bir diğeri ise bu cihazdan arınmış şekilde gelecek. Ancak bize kalırsa, sürücülü modeli tercih etmek daha mantıklı olacaktır, zira aksi halde olur da bir gün disk üzerinden oyun oynamak isterseniz, konsola bakmakla yetineceksiniz.
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