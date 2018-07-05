Nesli Tehlikede Olan Hayvanlar için 'Facebook'
Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya hayvanlar için geliştirilen Wildbook, vahşi yaşamın 'Facebook'u oldu.
Facebook, dünyanın dört bir yanında insanları birbirlerine bağlayan devasa bir sosyal medya platformu. Facebook içinde doğal ve vahşi yaşamı korumayı hedefleyen birçok grup olsa da, tüm odak noktası nesli tükenmek üzere olan hayvanları korumak olan bir sosyal medya platformu değil. İşte burada sahneye Wildbook çıkıyor.
Wildbook, kar amacı gütmeyen Wild Me adlı grup tarafından kurulan bir platform. Kullanıcılar bu site üzerinden doğal ve vahşi yaşam uzmanları, öğrencileri ve gönüllü çalışanlar ile iletişim kurabiliyor ve vahşi hayvanların fotoğraflarını paylaşarak araştırma ve değerlendirme yapabiliyor.
Kullanıcıların yükledikleri fotoğraflar dışında platform ayrıca açık kaynak kodlu bir yapay zeka kullanarak Flickr ve hatta YouTube'dan toplanan hayvan fotoğraf ve görüntülerini araştırıyor.
Wildbook bu sayede tam olarak aynı hayvanın farklı görüntülerini bulabiliyor ve onlara isim vererek araştırmacıların spesifik hayvanların sağlıkları konusunda çok daha detaylı verilere erişmesini sağlıyor.
İnsanlığın doğaya verdiği zarar yüzünden hergün nesli tükenme tehlikesine giren ve hatta tamamen nesli tükenen canlıların sayısını düşünürsek, Wildbook gibi bir girişimin varlığı ve gösterdiği çaba, doğayı sevenleri mutlu edecektir.
Ali Ruhi Öztürk
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