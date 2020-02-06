Netflix, Android'de AV1'i Kullanmaya Başladı

Netflix, yaptığı bir duyuruyla Android'deki mobil uygulamasında videoları göstermek için artık AV1 codec'i kullanacağını söyledi. Yeni nesil bir video codec'i olan AV1, yüzde 20 daha iyi sıkıştırma sunuyor.
VP9'un yerini alması beklenen AV1, Netflix, Google, Amazon Prime Video ve diğer içerik sağlayıcıların oluşturduğu Alliance for Open Media tarafından oluşturuldu. Netflix, yaptığı duyuruda AV1'i tüm platformlarında kullanmayı düşündüğünü de söyledi. Firmaya göre yeni codec, özellikle zaman zaman kesilebilen mobil bağlantılar için ideal. Codec'in sıkıştırma verimliliğinin daha yüksek olması, onu yine mobil için daha ideal bir hale getiriyor.
Netflix, kod çözücü üzerinde 10-bit renge sahip içerikleri yürütebilmesi için bazı optimizasyonlar yaptığını ve bu konudaki açık kaynaklı bir girişime sponsorluk yapacağını söylüyor. Böylece yapılan geliştirmelerden, codec'i kullanan herkes faydalanabilecek.
Şu an için AV1'den sadece bazı içerikler faydalanabiliyor. AV1'i denemek isteyenler, uygulamadaki "Veri tasarrufu" işlevini etkin hale getirebiliyorlar.
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