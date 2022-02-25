Netflix mart ayı programı 2022 açıklandı! İşte yeni sezon dizi ve filmler

Netflix mart ayı 2022 programında birbirinden güzel yapımlar yer alıyor. Yeni dizi ve filmler, heyecanla beklenen yeni sezonlar şubat ayında izleyiciyle sunulacak. İşte Netflix mart 2022 takvimi...
Pera Palas'ta Gece Yarısı (Yeni Dizi) - 03/03/2022
Tarihî Pera Palas Oteli ile ilgili bir yazı hazırlarken kendini bir anda geçmişte bulan gazeteci Esra, Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek bir komployu durdurmalıdır.
Saatler gece yarısını vurduğunda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İstanbul'un büyüleyici geçmişinde kaybolacağınız Pera Palas'ta Gece Yarısı, 3 Mart'ta sizi macera, eğlence ve gizem dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Çok az ömrü kalan bir annenin, oğluna daha iyi bir gelecek bırakmak ve son günlerini daha mutlu geçirmek için yaptıklarını konu alan Sen Yaşamaya Bak, 21 Mart'ta sadece Netflix'te.
Tür: Dram
Bridgerton: 2. Sezon - 25/03/2022
Evlenmeye karar veren vikont Anthony Bridgerton, aradığı aşkı müstakbel eşinin dikbaşlı ablasında bulunca sorumluluklar, arzular ve skandallar birbirine karışır.
Tür: Dram
Pieces of Her (Yeni Dizi) - 04/03/2022
Bir kadın, yaşadığı küçük kasabadaki vahşi bir saldırının gizli tehlikeleri ve ölümcül sırları açığa çıkarmasıyla annesinin karanlık geçmişine dair parçaları birleştirir.
Tür: Gerilim
Top Boy: 2. Sezon - 18/03/2022
Dushane, imparatorluğunu sokakların ötesine taşımak ister ama büyük bir yatırım, yabancı ortaklar ve aile krizleri söz konusuyken daha çok para ve soruna yol açar.
Tür: Dram
NETFLİX FİLMLERİ
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SEN YAŞAMAYA BAK
Dram
Bekâr bir anne olan Melisa hastadır ve çok az ömrü kalmıştır. Bu kısa sürede hem fırtına gibi bir aşk yaşayıp hem de oğlu Can'ı emanet edebileceği birisini bulabilecek midir? 21/03/2022
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THE ADAM PROJECT
Aksiyon
Zamanda yolculuk ederken kazara 2022 yılına zorunlu iniş yapan savaş pilotu Adam Reed, 12 yaşındaki hâliyle iş birliği yaparak geleceği kurtarmaya çalışır.
11/03/2022
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EN SOĞUK DÜŞMAN
Dram
1909'daki kutup keşif gezisinin gerçek öyküsünden uyarlanan En Soğuk Düşman, Grönland'ın uçsuz bucaksız topraklarında kayıp bir haritayı arayan iki kâşifin hayatta kalma savaşını konu alıyor.
02/03/2022
BUNLARI KAÇIRMAYIN
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BİR NETFLIX DİZİSİ
FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE: 4. SEZON
Belgesel
Kimi usta kimi acemi 20 pilot, dram dolu ve adrenalin yüklü bir başka Formula 1 yarışı sezonunda kıyasıya rekabet ediyor.
11/03/2022
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BİR NETFLIX FİLMİ
DÜŞEŞ
Dram
Bir adam, bir milyarderin boş yazlık evine izinsiz girer ancak kibirli iş insanı ve genç eşi son anda planladıkları bir kaçamak için çıkagelince durum kontrolden çıkar.
18/03/2022
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BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
HE-MAN VE KÂİNATIN HÂKİMLERİ: 2. SEZON
Çocuk & Aile
He-Man ve kahramanlar gücü ele geçirmeye çalışan hain İskeletor'u alt etmek için yeni ittifaklar oluşturup kaderlerini yeniden yazarken, Eternos'un geleceği tehlikededir.
03/03/2022
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BİR NETFLIX DİZİSİ
THE GUARDIANS OF JUSTICE
Aksiyon
Sorunlu bir süper kahraman grubu, korkusuz sandıkları liderlerinin kendini yok etmesiyle hem dünyayı saran hem de kendi içlerindeki kötülükle savaşmak zorunda kalır.
01/03/2022
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BİR NETFLIX FİLMİ
KARA YENGEÇ
Aksiyon
Kıyamet sonrası gelecekte geçen filmde gönülsüz bir asker, ülkesindeki iç savaşı bitirebilecek çok zorlu ve gizli bir görev için buz tutmuş bir denizi aşmak zorundadır.
18/03/2022
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BİR NETFLIX BELGESELİ
ANDY WARHOL GÜNLÜKLERİ
Belgesel
Andy Warhol 1968'de vurulduktan sonra hayatını ve duygularını günlüğüne kaydetmeye başladı.O günlükler ve bu belgesel dizisi Andy'nin bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor.
09/03/2022
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BİR NETFLIX FİLMİ
KAÇAMAK
Gerilim
Kız kıza seyahat ettikleri Hırvatistan'da en iyi dostu ortadan kaybolan Beth, neler olduğunu anlamaya çalışır ama her ipucu yeni bir aldatmacayı beraberinde getirir.
03/03/2022
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BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
TRANSFORMERS: BOTBOT'LAR
Çocuk & Aile
Transformers evreninde geçen bu dizi, BotBots adlı küçük ve yaramaz Transformers robotlarının maceralarını konu ediniyor.
25/03/2022
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BİR NETFLIX BELGESELİ
KRİPTO KRALI NASIL ÖLDÜ?
Belgesel
Kanadalı bir kripto para borsası kurucusu Hindistan'da beklenmedik şekilde ölünce, müşteriler bu ölümün ardında daha fazlasının olduğundan şüphelenir.
30/03/2022
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BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
CHIP VE POTATO: 3. SEZON
Çocuk & Aile
Gizli dostu Potato'nun yardımıyla bu kocaman dünya hakkında her gün yeni bir şey öğrenen Chip'in ilk saç kesimine, ilk uçak yolculuğuna ve çok daha fazlasına tanık olacaksınız.
08/03/2022
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BİR NETFLIX FİLMİ
KURTARMA KÖPEĞİ RUBY
Çocuk & Aile
Seçkin bir K-9 birimine katılmayı hayal eden bir eyalet polisi, bu zorlu hedefi için kendisi gibi mazlum olan zeki ama yaramaz barınak köpeği Ruby ile birlik olur.
17/03/2022
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BİR NETFLIX BELGESELİ
GELMİŞ GEÇMİŞ EN KÖTÜ ODA ARKADAŞI
Belgesel
Şiddet eğilimli sahtekârlar, soğukkanlı katiller... Bu gerçek öyküler hayal edemeyeceğiniz kadar korkunç birlikte yaşama deneyimlerinden bazılarını su yüzüne çıkarıyor.
01/03/2022
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BİR NETFLIX DİZİSİ
HUMAN RESOURCES
Komedi
Big Mouth'tan uyarlanan dizide Aşk Böcekleri, Hormon Canavarları ve diğer tuhaf yaratıklar aşkla, iş yeri dramalarıyla ve insan danışanlarının ihtiyaçlarıyla uğraşıyor.
18/03/2022
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NETFLIX LİSANSLI İÇERİK
RIVERDALE: 5. SEZON
Dram
Riverdale kasabasında yaşanan sıra dışı ve esrarengiz olaylar, Archie ve arkadaşlarının hayatında yeni bir sayfa açar.
21/03/2022
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