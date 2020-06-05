Netflix'in yeni 1 numarası: Snowpiercer! Konusu ne? Neden bu kadar sevildi?

Snowpiercer, Netflix'in merakla beklenen bilim kurgu dizisiydi. 25 Mayıs'ta yayınlanan Snowpiercer, büyük beğeni topladı. Her hafta yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkan dizinin izleyici kitlesi de her geçen gün artıyor. Öyle ki dizi yayına girdiği ilk günden beri Netflix Türkiye Top 10 Listesinde ilk sırada...
Peki Netflix dizisi Snowpiercer konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Snowpiercer Dizisi Aynı İsimdeki Filmden Bir Uyarlama
Snowpiercer dizisi, Oscar Ödülü törenlerinde en iyi film ve en iyi yönetmen ödülünü alan Parazit'in yönetmeni Bong Joon Ho'nun 2013 yılında yaptığı, Snowpiercer filminden bir uyarlama olarak hazırlandı. Film ise 1982'de yayınlanan Fransız çizgi romanı Le Transperceneige'den uyarlanmıştı.
Dizi, Netflix ve Amerikan televizyonu TNT'nin ortak yapımı.
Snowpiercer Konusu Nedir?
Kıyamet sonrasında geçen distopik bir bilim kurgu olan Snowpiercer dizisi, Bong Joon Ho'nun 2013 yılında çevirdiği ilk İngilizce film olan Snowpiercer'den uyarlama.
Dizi, dünyanın bir buz küresine dönmesinden 7 yıl sonra, yaşayan son insanların 1.001 vagonlu trendeki hiç bitmeyen yolculuğunu anlatıyor.
Dizinin konusu, trende ön tarafta yaşayan ve bütün kaynakları tüketen elitler ile arkada yolculuk eden yoksullar arasındaki sınıf farkı dolayısıyla ortaya çıkan mücadele...
"Dünyanın buzla kaplandığı bir dönemden yedi yıl sonrasında hayatta kalabilmeyi başaran çok az insan vardır. Yaşanan büyük felaketten sonra hayatta kalmaları Snowpiercer adında, kürenin etrafında dönen yuvarlak ve devasa trende yaşamaları sayesinde olur. İnsanların farklı olanaklara sahip bir şekilde yaşamını sürdürdüğü Snowpiercer, birbirinden adaletsiz durumlara ve zorlu yaşam koşullarına ev sahipliği yapar."
Snowpiercer Oyuncu Kadrosu
- Oscar ödüllü Jennifer Connelly
- Tony ödüllü Daveed Diggs
- Mickey Sumner
- Alison Wright
- Susan Park
- Katie McGuinness
- Iddo Goldberg
- Lena Hall
- Sam Otto
- Annalise Basso
- Roberto Urbina
- Jaylin Fletcher
- Sheila Vand
"Sosyal Adaletsizlik, Güç ve Servetteki Hiyerarşiler"
Dizi ile ilgili Empire dergisine açıklama yapan, başrol oyuncusu Jennifer Connelly şu ifadeleri kullandı:
"Yapım sınırlı kaynaklar, sosyal adaletsizlik ve güç ile servetteki hiyerarşilerden bahsediyor. Bugünle ilişkili bazı konuları ele almak için iyi bir platform olduğunu düşünüyorum. Hem de aynı zamanda eğlenceli, o yüzden çok heyecanlı."
Filmin Dağıtım Hakları Harvey Weinstein'in Şirketine Aitti
Snowpiercer filminin ABD'deki dağıtım hakları, cinsel saldırı ve taciz suçlamalarının ardından tecavüzden hüküm giyen yapımcı Harvey Weinstein'ın şirketine aitti.
Harvey Weinstein, Bong'dan filmin 20 dakikasını kesip yeniden yazmasını istemişti ancak yönetmen bunu reddetmişti. Yaşananlar nedeniyle film ABD'de sadece 8 salonda vizyona girmişti.
Snowpiercer Dizisinin Bölümleri
Dizinin ilk ve ikinci bölümü WarnerMedia'nın sahibi olduğu TNT'de 17 Mayıs ve 24 Mayıs'ta yayınlandı. Netflix de bu iki bölümü 25 Mayıs'ta platforma yükledi. Sonraki bölümler de her hafta TNT'de yayınlandıktan sonra Netflix'e geliyor.
Snowpiercer 1. Sezon Kaç Bölüm?
Dizinin 1. sezonu toplam 10 bölüm olacak; ikinci sezonuna da şimdiden onay verildi.
Şimdiye kadar 3 bölüm yayınlanan dizinin 4. bölümü ABD'de 6 Haziran'da Türkiye'de ise 7 Haziran 2020'de yayınlanacak.
Snowpiercer 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?
Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimler gerçekleştirilemiyor. Bu nedenle yapımcılar 2. sezon için net bir tarih vermenin mümkün olmadığını açıkladı.
Snowpiercer Fragmanı
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