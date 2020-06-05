Netflix'in yeni 1 numarası: Snowpiercer! Konusu ne? Neden bu kadar sevildi?

Snowpiercer dizisi Netflix'in yeni dizilerinden biri. Henüz 3 bölüm yayınlanan dizi, yayınlandığı ilk günden beri Netflix Türkiye Top 10 Listesinde 1 numarada. Peki Snowpiercer dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Snowpiercer 2. sezon ne zaman çıkacak? İşte fragman ve detaylar...