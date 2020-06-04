En iyi uzay filmleri listesi! IMDb puanı yüksek 25 en iyi uzay filmi

Evlerde daha fazla zaman geçirdiğimiz bu günlerde, neredeyse her gün yeni bir film arayışına giriyoruz. En iyi filmleri seçerken IMDb puanı da önemli bir kriter. Özellikle bilim kurgu ve uzay konulu filmlerin daha fazla ilgi çektiği bir gerçek.
Siz de bilim kurgu türü, uzay konulu filmleri seviyorsanız, sizler için IMDb puanı yüksek, en iyi bilim kurgu filmlerinin listesini hazırladık.
İŞTE EN İYİ UZAY FİLMLERİ!
COWBOYS AND ALIENS / KOVBOYLAR VE UZAYLILAR -2011
IMDb Puanı: 6,0
Kovboylar ve Uzaylılar filmi konusu nedir? Yıllardan 1873, yer Arizona. Geçmişini hiç hatırlamayan bir yabancı (Craig) kendisini Absolution isimli çöl kasabasında bulur. Geçmişine dair tek ipucu, bileğindeki gizemli bir kelepçedir. Kısa süre içerisinde kasabalıların yabancıları hoş karşılamadığını ve kasaba sokaklarında, demir yumruklu Albay Dolarhyde'ın (Ford) emri olmadan kimsenin hareket etmediğini keşfeder.
Fakat ıssız Absolution, gökyüzünden gelen istilacılar tarafından saldırıya uğradığında daha önce hiç bilmediği bir korkuyu yaşayacaktır. Nefes kesen bir hızla gökyüzünden gürültü ve kör edici ışıklarla gelen bu canavarlar, kasabayı allak bulak ederler. Absolution halkının reddettikleri yabancı, artık kurtuluşları için tek umutlarıdır.
AD ASTRA / YILDIZLARA DOĞRU - 2019
IMDb Puanı: 6,6
Yıldızlara Doğru filmi konusu nedir? Yıldızlara Doğru, astronot Roy McBride'ın gerçekleştirdiği uzay yolculuğunu konu ediyor. Astronot Roy McBride'nın babası, 20 yıl önce uzayda hayat olup olmadığını araştırmakla görevlendirilmiştir. Ancak bu görev sırasında kaybolan adamdan bir daha haber alınamaz. Kaybolan babasını galakside aramak isteyen Roy, gezegeni tehdit eden bir gizemi de çözmek amacıyla güneş sisteminin dışına yolculuk eder. Bu yolculuk Roy'un beklediğinde de farklı şeyler öğrenmesine neden olur. Yolculuk sayesinde astronot, insan varlığının doğasına ve kozmostaki yerimize meydan okuyan sırların ortaya çıkmasını sağlar.
LIFE / HAYAT -2017
IMDb Puanı: 6,6
Life filmi konusu nedir? Uluslararası bir uzay istasyonunda görevli altı kişi, insanlık tarihinde çığır açacak bir keşfin eşiğindedir. Bu görevli ekip, Mars'ta ilk kez hayat olduğuna dair ip uçları bulur. Ekip araştırmalarını ilerlettikçe, beklenmedik sonuçlar almaya başlar çünkü buldukları bu hayat formu, kimsenin tahmin edemeyeceği kadar zekidir.
I AM MOTHER - 2019
IMDb Puanı: 6,7
I am Mother filmi konusu nedir? I Am Mother, bir robot tarafından büyütülen genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Dünya, büyük bir yıkımla karşıya karşıyadır. İnsan nesli, dünya üzerinden yok olup gitmiştir. İnsan nüfusunun tükenmesinden sonra, dünya nüfusunun yeniden canlandırmak için özel bir robot tasarlanır. Anne adı verilen bu robot, genç bir kızı büyütmekle görevlidir. İkisi arasında zamanla oluşan ilişki, yaralı bir yabancının gelişiyle farklı bir hal alır. Yabancının gelişi ile birlikte ondan dış dünya ile ilgili bilgiler alan genç kız, her şeyi sorgulamaya başlar. Anne, gerçeklere ulaşmayı kafasına koyan genç kızı engellemek için her şeyi yapmaya hazırdır.
ARMAGEDDON -1998
IMDb Puanı: 6,7
Armageddon filmi konusu nedir? New York, şehre irili ufaklı zararlar veren küçük meteor parçalarının ardından tedirgindir. Konu üzerine araştırma yapan NASA, dünyaya büyük bir hızla kuvvetli bir biçimde yaklaşmakta olan dev bir meteoru fark eder. Bir eyalet büyüklüğündeki bu meteor, dünyaya çarpmadan durdurulmazsa insanlığa paha biçilmez zararlar verecektir. Bilim insanları meteoru bir şekilde yok etmek için bir plan hazırlamaya başlarlar. Plana göre meteor ikiye ayrılacak ve bir şekilde dünyanın iki yanından geçip gidecektir. Zamanla yarış başlar.
THE MAN WHO FELL TO EARTH / DÜNYAYA DÜŞEN ADAM -1976
IMDb Puanı: 6,7
Dünyaya Düşen Adam filmi konusu nedir? Gerçekte bir uzaylı, dünyaya gelirken hedeflerini yerine getirmek üzere insana benzer bir kılığa girmiştir. Thomas Jerome Newton, her şeyden önce burada işlerin nasıl yürüdüğünü anlamak zorundadır. İlk başta ufak keşifler yaparak avukatı Oliver'ın da yardımıyla patentler alır. Kazandığı parayı iyi değerlendirerek kısa sürede çok zengin bir adama dönüşür.
Siyasi ve maddi gücü hatırı sayılır seviyeye geldiğinde Newton bu gezegene gelme amacını unutmuş gibi davranmaya ve işi ağırdan almaya başlar. Artık bir sevgilisi de vardır. Elde ettiği gücü kazanma sebebi sanki görevini yerine getirecek şartları yaratmak değilmiş gibi dünyevi zevklere kapılır. Elbette bu ağırdan almanın bir bedeli olacaktır. Devletin içinden bir takım güçler, bu uzaylının geçmişi ve gerçeğini kurcalamaya başlayacaktır şüphesiz.
THE HITCHHIKER'S GUIDE TO THE GALAXY / BİR OTOSTOPÇUNUN GALAKSİ REHBERİ -2005
IMDb Puanı: 6,8
Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi filmi konusu nedir? Ütopik bir evrende geçen filmde, dünya içinde yaşayanların haberi olmaksızın yok olmak üzeredir. Arka plandaki korkunç planları bir şekilde keşfeden kişi ise Arthur Dent olacaktır. Arthur Dent normal bir sabaha uyandığı günlerden birinde, üzerinden otoyol geçeceği için istimlak edilen evinin yıkılmasını önlemek için kendisini yıkım araçlarının önüne siper eder. Bu küçük olayın ardında yatan gerçek ise son derece ürkütücüdür. Galaksiler arası yapılacak bir otoyol söz konusudur ve dünya bu otoyolun tam orasında yer almaktadır. 'Otostopçunun Galaksi Rehberi' isimli bir yayının dünya ayağındaki muhabiri olan Ford Prefect, Arthur'u bulup onu galaksiler arası bir yolculuğa çıkarır. Arthur bu maceralı yolculuk sırasında hayata dair birçok şeyin anlamını yeniden yorumlayacaktır.
PROMETHEUS - 2012
IMDb Puanı: 7,0
Prometheus filmi konusu nedir? Tekrar bilim-kurgu türüne dönüş yapan kült yönetmen Ridley Scott'ın önderliğinde Alien'ın köklerine yapılan bu yolculuk, hayatın başlangıcına dair araştırma yürüten bir ekibin evrenin en karanlık noktasında yaşadıkları maceralara odaklanıyor. Ekibin insanoğlunun geleceğini korumak adına girdiği bu savaş, her şeyin sonu olabilir...
PASSENGERS / UZAY YOLCULARI - 2016
IMDb Puanı: 7,0
Uzay Yolcuları filmi konusu nedir? Pratt'in ilaç ayarlı uykusundan erken uyanan bir uzay yolcusu olan tamirci Jim Preston'ı canlandırdığı yapımda, Lawrence ise Pratt'in karakteri tarafından yalnız kalmamak için uyandırılan bir diğer yolcu olan New Yorklu yazar Aurora'yı canlandıracak. İkili bu süreçte birbirlerine aşık olsalar da Preston'ın Aurora'nın 100 yıl erken uyandırmış olmasının sebebi olduğunun ortaya çıkması ve gemideki büyük bir teknik arıza ikisi arasındaki gerilimin yükselmesine sebep olacak.
SPACEBALLS / UZAY TOPLARI -1987
IMDb Puanı: 7,1
Uzay Topları filmi konusu nedir? Kültleşen Yıldız Savaşları (Star Wars) serisinin ve 1970-80 yıllarında seyirciyle buluşan benzer bilimkurgulardan mizahi olarak beslenen yapımda, Lone Starr ve Barf karakterleri kötü Lord Helmet'ine siri olan Druish prensesini kurtarmakla görevlendirilmişlerdir.
GALAXY QUEST / GALAKSİ SAVAŞÇILARI -1999
IMDb Puanı: 7,3
Galaksi Savaşçıları filmi konusu nedir? Televizyonda yer alan ünlü bir bilim-kurgu programının kadrosunu oluşturan kişiler, yaratıklar ırkı tarafından yardıma çağırılır. Onlardan istenen televizyondaki rollerini, aynen gerçek hayatta da yapmalarıdır. Kadro bu yardım çağrısını, çaresiz kabul eder.
APOLLO 13 - 1995
IMDb Puanı: 7,6
Apollo 13 filmi konusu nedir? Apollo 13 ekibi aya gitmek için hazırlanmaktadır. Dönemin en ünlü astronotları olan Jim Lovell, Fred Haise ve Jack Swigert'tan oluşan ekip tüm hayatlarını bu heyecan verici görev için hazırlanarak geçirmişlerdir. Artık her şey yolunda gidiyor gibidir. Ta ki daha aya varmadan oksijen tanklarından biri patlayana ve ölümle imtihan başlayana kadar... Artık Apollo 13'ün aya gitmesi bir yana, dünyaya dönmesi bile mucizelere bağlıdır. Artık sadece üç astronot ve onları kurtarmak için elinden geleni yapacak olan NASA vardır. Amerikan tarihinin en büyük krizlerinden biri olarak anılan Apollo 13 projesi gerçekler baz alınarak peliküle dökülüyor.
GRAVITY / YERÇEKİMİ -2013
IMDb Puanı: 7,7
Yerçekimi filmi konusu nedir? Dr. Ryan Stone zeki bir tıp mühendisidir ve emekliliğinden önce son görevine çıkan yetenekli ve deneyimli astronot Matt Kowalsky'nin yönetimindeki mekikte ilk uzay yolculuğuna çıkar. Herşey yolunda gibi görünürken rutin bir keşif yürüyüşü sırasında bir felaket yaşanır. Mekik çarpan bir cisim sonucu paramparça olur. İki bilim insanı uzay boşluğunda yapayalnız kalırlar. Yeryüzü ile iletişimleri tamamen kopmuştur ve sonsuz karanlıkla başbaşadırlar. Şimdi korkunun yerini panik alır, üstelik var olan sınırlı oksijenleri de gitgide tükenmektedir. İkili eve, dünyaya dönüş yolunu bulabilecek midir?
ROGUE ONE: A STAR WARS STORY / BİR STAR WARS HİKAYESİ -2016
IMDb Puanı: 7,8
Rogue One filmi konusu nedir?
Lucasfilm'in yeni "ara dönem filmlerinden ilki" olarak lanse edilen yapım bir grup beklenmedik kahramanın, imkansız görünen Ölüm Yıldızı planlarını çalma görevi için bir araya gelme hikayesini anlatacak. Film, Death Star'ın planlarını çalmak için bir araya gelen bir ekibin mücadelesini merkezine alıyor ve 1977 tarihli Yıldız Savaşları: Bölüm IV'ten öncesini anlatacak.
HIDDEN FIGURES / GİZLİ SAYILAR - 2016
IMDb Puanı: 7,8
Gizli Sayılar filmi konusu nedir? Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan ve Mary Jackson tarihin anlatılmayan hikayelerinden birine sahiptir. 3 siyahi kökenli kadın NASA'da büyük işlere imza atmaktalardır. Uzay ve bilimlerinin derinliklerindeki sorunları müthiş zekalarıyla çözmeye çalışan bu kadınlar gelmiş geçmiş en önemli NASA operasyonlarından birinde de büyük rol oynayacaklardır. Dünya yörüngesine çıkan ilk Amerikalı astronot John Glenn'in bütün dünyayı heyecana boğan operasyondaki her adımı bu 3 zeki bilim kadınının yardımıyla olacaktır.
AVATAR - 2009
IMDb Puanı: 7,9
Avatar filmi konusu nedir? Bir hırsızlık olayında ağabeyi ölen yarı felçli Jake Sully, Pandora adındaki uzak bir gezegende misyonunun başına geçmeye karar verir. Bu yerde Na'vi adında giderek tükenmekte olan bir halk yaşamaktadır. Jake, kendilerine özgü bir lisanları, dünya görüşleri ve yaşam biçimleri olan halkın arasına karıştığında doğa ile de bütünleşir. Askeri bir şirket, söz konusu yeri ve oradaki kaynakları mercek altına almak üzere Avatar adında bir program meydana getirmiştir. Bu program insanları kısmen insan kısmen de Na'vi haline büründürerek misyon amaçlı Pandora'ya göndermektedir. Bu sisteme gönüllü dahil olan Botanist Dr Grace Augustine ve Jake Sully için başka bir yaşam var olacaktır. Sully, Pandora'ya geçtiği anda felçli bedeni değişime uğrayarak işlevsel hale gelmektedir. Bu sırada Na'vi halkından Prenses Neytiri ile karşı karşıya gelen Jake, ansızın bir farkındalık yaşar ve bir araştırma misyonu ile gönderildiği bu gezegeni, kendi dünyalısından korumaya karar verir. Üç boyutlu, son teknoloji ürünü ve ciddi anlamda yüksek bütçeli filmin yönetmeni James Cameron'e, Titanik, Yaratıklar ve Terminator filmlerinden hayranız.
ARRIVAL / GELİŞ -2016
IMDb Puanı: 7,9
Geliş filmi konusu nedir? Film, ordu dilbilimcisi Dr. Louise Banks'in hikayesini anlatıyor. Birden çok uzay gemisi dünyaya iniş yapınca dünya adeta sarsılır. Amaçlarının ne olduğu bilinmeyen uzaylılarla iletişim kurmanın yolları aranmaya başlar. Uzaylılarla iletişim kurması için ordu dilbilimcisi Dr. Louise Banks çağrılır. Doktora yardımcı olması için de fizikçi Ian Donnelly seçilir. İkilinin artık en önemli görevi uzaylıların barışçıl mı yoksa istilacı mı olduğunu belirleyebilmektir. Bu süreçte bir diğer zorluk da ordunun ısrarcı bir şekilde saldırı yanlısı olması olacaktır...
MOON / AY - 2009
IMDb Puanı: 7,9
Ay filmi konusu nedir? Astronot Sam Bell, Lunar Industries ile üç senelik bir kontrata imza atmıştır. Sözleşmede gezegenimizi besleyen önemli enerji kaynaklarından olan Helium-3'ü keşfetmek üzere Ay'ın karanlık bir köşesine gönderilmesi yeralmaktadır. Bu meşakkatli görevde yalnızlık artık kaderi olacaktır. Görevi esnasında başına talihsiz bir kaza geliverir. Uydu bağlantısının da kopmasıyla tüm iletişimi kaybeden Sam'i zor zamanlar beklemektedir. Neyse ki Ay'da çekmek zorunda olduğu çile günlerinin sonlarına yaklaşmıştır ve evine dönüp karısına ve kızıyla özlem gidermeye ramak kalmıştır. Sonunda Sarang üssünden ayrılacak ve bir robot olan Gerty'den başka kişilerle konuşabilecektir. Tabi ki şanssızlıklar Sam'in peşini bırakmaz çünkü bu defa da sağlığından olmuştur. Sam halüsinasyonlar görmeye başlar ve hafızasını da yitirmeye, oraya nasıl geldiğini dahi unutmaya başlar. Sam o andan itibaren etrafında neler olup bittiğini anlamak için savaşmaya başlayacaktır.
STAR TREK / UZAY YOLU - 2009
IMDb Puanı: 7,9
Star Trek filmi konusu nedir? Bir zamanların çok sevilen kahramanları bu kez gençlik yılları ile karşımızda. Güç ve cesaret, Atılgan ve ekibinin elindedir elbette. Evren tehdit altındadır ve geleceği parlak görünmez. Bu durum ile mücadele vermesi beklenen de elbette Atılgan ve ekibidir. Türlü tehlikelere göğüs germeleri gerekecek olan Kaptan Kirk ve Spock arasında mücadele de en keskin hali ile sürecektir. Dünya ile derdi olup da intikamın izini süren kötü ruhlu güçler karşında Atılgan ve ekibi ne kadar başarılı olacaklardır?
THE MARTIAN / MARSLI - 2015
IMDb Puanı: 8,0
The Martian filmi konusu nedir? Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde, Mark Watney isimli astronot şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilir. Fakat Watney hayattadır ve kendisini Mars'ta yapayalnız bulur. Elindeki sınırlı olanaklarla, zekasını ve dayanıklılığını kullanarak dünyaya yaşadığına dair bir sinyal göndermeye çalışır. Milyonlarca mil uzakta NASA ve uluslararası bilim insanları durmaksızın bu 'Marslı'nın eve dönmesi için uğraşırken, ekip arkadaşları da tehlikeli bir kararın eşiğine gelecektir...
GUARDIANS OF THE GALAXY / GALAKSİNİN KORUYUCULARI -2014
IMDb Puanı: 8,0
Galaksinin Koruyucuları filmi konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları, evrenin kontrolünü ele geçirmeye çalışanları durdurmaya çalışan bir grup suçlunun hikayesini konu ediyor. Kendisine Star-Lord lakabını takan maceracı Peter Quill, esrarengiz bir küreyi çalınca güçlü, hırslı ve ihtiraslı bir kötü adam olan Ronan'la başı derde girer. Ronan'ın tek amacı küreyi ele geçirmektir ve bu hayali tüm evreni tehdit altına alabilir. Quill, ondan kurtulmak isterken bir anda kendisini birbiriyle hiçbir ilgisi olmayan uyumsuz bir ekibin içerisinde bulur; tehlikeyi yok etmek isteyen Star-Lord, silahlı bir rakun olan Roket, Rakun'un yoldaşı olan ağaç kılıklı Groot, ölümcül yeşil kadın Gamora ve gözünü intikam hırsı bürümüş Yokedici Drax ile işbirliği içerisine girer. Galaksinin Koruyucuları olarak anılan bu beşli, evren için gerçekten tehlike arz eden bu kürenin gücüne ve peşindeki düşmanlarına karşı ne yapacaktır?
BLADE RUNNER 2049 / BIÇAK SIRTI - 2017
IMDb Puanı: 8,0
Bıçak Sırtı filmi konusu nedir? Blade Runner 2049'da ilk filmdeki hikayenin üzerinden geçen 30 yıl sonrası anlatılmaktadır. Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan Memur K, toplum yaşamını kaosa sokacak olan ve uzun zamandır saklı kalan bir sırrı açığa çıkartır. Bir felaketi önleyebilmesi için eski ödül avcısı Rick Deckard'ı bulup ondan bazı sorularına yanıt alması şarttır.
2001: A SPACE ODYSSEY / 2001: BİR UZAY DESTANI - 1968
IMDb Puanı: 8,3
2001: Bir Uzay Destanı filmi konusu nedir? 2001: Uzay Macerası'nda bir grup primat ıssız bir yerde yemek için kavga etmektedirler. Kavgaları, aniden yanıbaşlarında beliren esrarengiz siyah bir taş sebebiyle bölünür. Aniden beliren bu taş, primatların ilk defa alet kullanmasını sağlayacak bir güce sahiptir. Ve böylece evrimin en önemli adımlarından biri olan akıl kullanımı başlamış, insanların şafağı gelmiştir.
2001'de, bir önceki sahneden 4 milyon yıl sonra, bir uzay gemisi aydan gelen esrarengiz sinyallerin ardında aynı siyah taşı keşfeder. Hem de ay yüzeyinde. Sinyaller Jupiter'e gitmektedir.
WALL-E / VOL-İ -2008
IMDb Puanı: 8,4
Vol-İ filmi konusu nedir? Vol.i, günümüzden çok uzak bir gelecekte geçmektedir. Filmde, insanoğlu aşırı kirlenme sebebiyle Dünya'yı terk edip başka bir gezegende yaşamaya başlamıştır. Çöplerle çevrili dünyayı temizleme görevi sevimli bir robota, Vol.i'ye verilir. İnsanoğlunun bıraktığı çöplerden kendine yeni bir dünya yaratan yalnız Vol.i'nin yalnızlığı, başka bir robot olan Eve'nın gelmesiyle son bulur. İki sevimli robotun arasında filizlenen dokunaklı ilişki türlü zorluklara rağmen direnmeye ve ayakta kalmaya çalışır.
INTERSTELLAR / YILDIZLARARASI - 2014
IMDb Puanı: 8,6
Yıldızlararası filmi konusu nedir? Yıldızlararası'nda, teknik bilgisi ve becerisi yüksek olan Cooper, geniş mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçinmektedir; amacı iki çocuğuna güvenli bir hayat sunmaktır. Onlarla yaşayan Büyükbaba Donald çocuklara göz kulak olurken, henüz 10 yaşındaki kızı Murph şaşırtıcı bir zekaya sahiptir. Geçmişte bıraktığı biliminsanı kariyerini özleyen Cooper'un karşısına bir gün beklenmedik bir teklif çıkar ve ailesinin, dahası insanlığın güvenliği için zorlu bir karar alması gerekir...
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