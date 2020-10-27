Netflix'in yeni Türk dizisi 50M2 geliyor! İşte konusu, oyuncu kadrosu...

Dijital yayın platformu Netflix, geçtiğimiz günlerde seyirci karşısına çıkacak yeni Türk yapımı orijinal dizi ve filmlerini açıkladı. Bu diziler içerisinde 50M2 de yer alıyor. 50M2 dizisi kara komedi türünde, absürd sahneleri ağır basan bir dizi olacak ve 8 bölümden oluşacak.
Dizinin senaristliği Leyla ile Mecnun'un senaristi Burak Aksak yazarken, 50M2 dizisinin yönetmen koltuğunda ise Düğün Dernek, Çalgı Çengi, İşler Güçler, Kardeş Payı gibi izleyiciyi kahkahalara boğan dizi ve filmlerin yönetmeni Selçuk Aydemir oturuyor.
50M2 NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Dizi 27 Ocak 2021'de tüm dünya ile aynı anda Netflix'te yayınlanacak.
50M2 KONUSU NEDİR?
Gizemli bir tetikçi olan Gölge'nin hayatı, babası gibi gördüğü Servet'in kendisine ihanet etmesi ile altüst olur. Uğradığı ihanetin ardından kaçan Gölge, kendisini daha önce hiç görmediği bir mahallenin terzi dükkanında bulur. 50 metrekarelik alana sığınan Gölge'yi görenler, onu kısa bir süre önce vefat eden terzinin oğlu zanndeder. Kendiisi hakkında düşünülen kimliğe bürünen Gölge, mahalleli ile zaman geçirdikçe yeni kimliği ile iyice bütünleşir. Bu süreç, Gölge'nin gerçekte kim olduğunu anlamasını sağlayacaktır.
50M2 OYUNCULARI KİMLER?
BKM'nin yapımcılığını üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda ise Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Kürşat Alnıaçık, Cengiz Bozkurt, Tolga Tekin, Yiğit Kirazcı, Özgür Emre Yıldırım, Tuncay Beyazıt, Tuğçe Karabacak, Hasan Yalnızoğlu ve Murat Kılıç yer alıyor.
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