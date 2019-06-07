Netflix'e Haber Kaynağı Formatı Geliyor
Kullanıcılarının daha fazla içeriği keşfetmelerini sağlamak için yollar arayan Netflix'in son yeniliği, akla Instagram'ı getirdi!
- Doğan Kürşat Aktaş
Netflix'in bir platform olarak karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri, kullanıcıların içeriği keşfetmelerine yardımcı olmak. Popüler film ve dizi içeriği platformu bu problemi ele almak için bünyesinde bulundurduğu diziler ve filmler için fragmanlar, fotoğraflar ve uyarıları kullanıcıların dikkatine sunmak adına Instagram benzeri bir hikaye formatını platformunda test ediyor. Bu özellik aynı zamanda kullanıcıları izledikleri içerikleri üçüncü taraf uygulamalarında paylaşmaya da teşvik etmeyi amaçlıyor.
Bir Netflix sözcüsü Variety'ye, yaptığı açıklamada platformun test ettiği yeni işlev hakkında şu ifadeleri kullandı: "Hayranların sevdikleri dizi ve filmlerle daha derinlemesine bağlantı kurmasına ve yeni içeriklerimizi keşfetmelerine yardımcı olmak için mobil uygulamamızdaki yeni bir formatı test ediyoruz. Bu testler genellikle zaman ve bölgeye göre değişir ve kalıcı olmayabilir."
Bu, Netflix'in diğer platformlardan esinlenmesine dair ilk örnek değil. Snapchat ile hayatımıza giren hikaye formatı, Netflix'te geçtiğimiz yıl yeni içeriklerin video önizlemelerini sağlamak amacıyla kullanıma alındı ve Ocak ayında da kullanıcıların izledikleri içerikleri Instagram hikayelerinde paylaşmalarına olanak veren "Hikayende Paylaş" özelliği de platforma eklendi. Instagram'ın ana sayfasından esinlenerek oluşturulan haber kaynağı formatı ise işleri bir adım daha ileri götürüyor.
Variety'nin belirttiği üzere Netflix'in haber kaynağındaki videolar aynı Instagram'da olduğu gibi otomatik olarak ses olmadan oynatılıyor ve resim galerileri yatay olarak kaydırılabiliyor. Ancak bu format hala test aşamasında ve tüm Netflix kullanıcıları için ne zaman kullanıma alınacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.
Ne olursa olsun, çoğu şirketin bu formatı taklit etmek istemesi bizce Instagram formatının popülerliği hakkında bir fikir veriyor.
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