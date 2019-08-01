Netflix'e RTÜK Denetimi Geldi!
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte, Netflix ve BluTV gibi internet yayın hizmetleri için zorlu bir dönem başlıyor!
1 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte, internet üzerinden yayın yapan internet televizyon hizmetleri, RTÜK denetimi altına girdi. Böylece Netflix, BluTV ve Puhutv gibi hizmetler, Radyo ve Televizyon Kurumu (RTÜK) denetimine tabi oluyor. Ayrıca Netflix gibi yurt dışı kaynaklı hizmetlerin, Türkiye'de şirket kurması da zorunlu hale geliyor.
Tüm bunların izleyici için anlamı şu: Artık internet üzerinden yayın yapan hizmetlerin yayınlarında da, sıklıkla moziklenmiş ya da kesilmiş görüntülere, biplenmiş diyaloglara rastlayabileceğiz.
Resmi Gazete'de yayınlanan kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.
Netflix'ten ilk açıklama
Netflix, konu hakkında kısa bir açıklama yayınladı. Açıklamada özetle, yeni düzenlemenin takip edildiği söyleniyor: "İnternet yayınlarına yönelik getirilen düzenlemeyi yakından takip ediyoruz. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Bu nedenle Türk yetenekleriyle birlikte film ve dizi sektörüne yatırım yapmaya, üyelerimizin bu içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlamaya devam etmek istiyoruz."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın