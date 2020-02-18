Nightmare On Elm Street, Dev Bir Sürprizle Dönüyor!

1980-2000 yılları arasında sinemada, beyaz perde izleyicileriyle buluşan Freddy'nin Kabusları (Nightmare On Elm Street), altı filmden oluşuyordu. Altı filmden oluşan orijinal serinin yanı sıra iki psikopatı karşı karşıya getiren Freddy vs.Jason (Kendisini de 13.Cuma mitolojisinden tanıyoruz) ve pek başarılı olmayan 2010 yılı yeniden çevrimi, yapımcılara, "son derece uygun maliyetlere" rağmen 750 milyon dolar kazandırdı.
Korku efsanesi, bir kez daha sinemaya uyarlanıyor. Karşımızda bir reboot yani yeniden çevrim bulunacak. Bununla birlikte ilk iki film, hikayenin temeli olacak (Wes Craven'in ilk iki filmine saygısızlık edilmeyecek) ve üçüncü film, serinin diğer eserlerini boş vererek yeniden hayat bulacak. İşin iyi kısmı, Freddy'i canlandıran Robert Englund'un, seriye yeniden döneceğini belirtmesi. Englund'un bir kez daha Freddy'i canlandırmaya tövbe ettiği biliniyor. Lakin bu, Nightmare On Elm Street ile Englund'un ilişkisinin kesileceği anlamına gelmiyor. Robert Englund, CGI desteğiyle çok kısa süreliğine Freddy'nin geçmişini canlandırabileceği gibi, "Yıldız Konuk Oyuncu" konumunda da yer alabilir.
Englund'un kendisinde belirttiği üzere, süper-güçlere sahip bir seri katil unvanını üstlenebilir. Hatta Englund'un, Freddy düşmanlarına tavsiye verecek bir akıl hocası olabileceği varsayılıyor.
Yeni filmde Kristen Parker karakteri öne çıkacak. Rüya Savaşçıları filminde Freddy'nin saldırılarına karşılık hayatta kalan figür, artık her zamankinden güçlü ve tecrübeli. Tabii ki bu özellikler Parker'ı dokunulmaz kılmayacak. Parker, Freddy'ye denk olacak çok güçlü bir ekip kurmak ve onu yönetmek zorunda kalacak.
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