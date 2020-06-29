Nijeryalı fenomen dolandırıcı çıktı! 255 milyon TL ile Dubai'de yakalandı

Nijeryalı fenomen Raymond Abbas, Dubai polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yaklaşık 255 milyon TL ile yakalanan Abbas'ın, Instagram'da lüks paylaşımlar yaptığı 2,4 milyon takipçili bir hesabı var.