Nijeryalı fenomen dolandırıcı çıktı! 255 milyon TL ile Dubai'de yakalandı

Nijeryalı fenomen Raymond Abbas, Dubai polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yaklaşık 255 milyon TL ile yakalanan Abbas'ın, Instagram'da lüks paylaşımlar yaptığı 2,4 milyon takipçili bir hesabı var.

Nijeryalı fenomen dolandırıcı çıktı! Dubai'de yakalandı

Özel jetlerin, lüks saatlerin ve lüks hayatının fotoğraflarını paylaşan 2,4 milyon Instagram takipçisine sahip Nijeryalı fenomen, Dubai'de 350 milyon £'lık bir dolandırıcılık ağı kurduğu iddiasıyla tutuklandı.

FBI, 38 yaşındaki Raymond Abbas'ın dairesine baskın düzenledi.  Baskında Nijeryalı fenomenin dairesinde yaklaşık 30 milyon sterlin (Yaklaşık 255 milyon TL) ele geçirildi.

"Milyarder Gibi Görünüyordu"

Instagram yıldızının 'dünyanın her yerinden kurbanları cezbetmek için bir milyarder yaşam tarzı tasvir ettiği' ifade edildi.

Abbas ayrıca Avrupa, Amerika ve Nijerya'da dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor.

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Uyurken Baskın Düzenlendi

FBI, 38 yaşındaki Raymond Abbas'ın Dubai'deki dairesini uyurken bastı ve 30 milyon £'dan fazla nakit ele geçirdi. Operasyon sırasında ele geçirilen birkaç telefon ve bilgisayarda iki milyon kurbanın e-posta adresleri bulundu.

Baskın sırasında lüks arabaların yanı sıra nakit dolu valizler de ele geçirildi.    

Dubai Polisi "Şüpheliler, kurbanların kredi kartı bilgilerini çalmak ve çalınan parayı aklamak için tanınmış şirketler ve bankalar adıyla sahte web siteleri oluşturuyor ve denizaşırı mağdurları hedef alıyordu." dedi

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Adresleri Sosyal Medyadan Bulundu

Ayrıca aynı suçtan 12 kişi daha yakalandı. Baskın, çeteyle ilgili soruşturma başladıktan iki ay sonra gerçekleşti. Dedektifler, konumlarını takip etmek için sosyal medyayı kullandılar.  

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