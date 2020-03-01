Bu "Arkadaşlık Uygulaması"na Dikkat! Tamamen Sahte ve Çok Tehlikeli

Başta iPhone sahipleri olmak üzere pek çok akıllı telefon kullanıcısını tehdit eden yeni bir dolandırıcılık yöntemi içeren sahte arkadaşlık uygulaması keşfedildi.