Nintendo eski bir ürünle daha başarı yakaladı

Nintendo Switch'in ardından SNES Classic de başarıya koşuyor!

Nintendo SNES Classic de başarıya koşuyor...

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Nintendo eski bir ürünle daha başarı yakaladı

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