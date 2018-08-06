Nintendo NES'in doğru okunuşunu açıkladı!

Nintendo, konsollarında kullandığı NES kelimesinin "doğru okunuşunu" açıkladı!

Nintendo NES'in doğru okunuşunu açıkladı!

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