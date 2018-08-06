Nintendo NES'in doğru okunuşunu açıkladı!
Nintendo, konsollarında kullandığı NES kelimesinin "doğru okunuşunu" açıkladı!
Yıllardır Nintendo'nun Eğlence Sistemi'ni "N-E-S" olarak okuyan grubun içerisinde yer alıyor olabilirsiniz. Ancak eğer durum buysa, NES Classic gibi konsolların adını yanlış okuyordunuz. Nintendo'nun belirttiğine göre, doğru telaffuz "Nes" olmalı.
Nintendo'nun Nintendo 3DS için sunduğu Wario Ware Gold'da yaptığı açıklama bu yönde. Oyunda eski Nintendo konsollarının bir müzesi bulunuyor ve NES'in açıklaması Nintendo'nun "Ness" okuduğunu belirtiyor.
Wario Ware Gold'un Japonca sürümünün müze bölümünde, Famicom'u vitrine çıkaran bazı slaytları açabiliyorsunuz. Bu slaytların içerisinde NES'in bir resmi de dahil ve açıklama kısmı, Nintendo'nun, "NES"i "Ness" olarak telaffuz edildiğini söylüyor.
Nintendo'nun yanlış olduğunu ve bunun "N-E-S" olarak telaffuz edilmesi gerektiğini iddia etmek mümkün, ancak her iki durumda da Nintendo'nun kazandığı kesin. Sonuç olarak, ilk kez Japonya'da piyasaya sürüldükten 35 yıl sonra ve Kuzey Amerika'da (18 Ekim 1985) neredeyse bir o kadar yıl geçirmiş olan bir oyun konsolu hakkında konuşuyoruz. Nasıl telaffuz ederseniz edin, tüm zamanların en popüler oyun sistemlerinden biri olduğu kesin.
Ayrıca bu, teknoloji sektöründe bir telaffuzun söz konusu olduğu ilk kez değil. 2013'te, Grafik Değişim Biçimi'nin (GIF) mucidi Steve Wilhite, GIF'in "jiff" gibi (İngilizce için) yumuşak bir G ile telaffuz edildiğini söylemişti...
Levent Öztürk
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