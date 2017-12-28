Nintendo Switch Online hizmeti sunulacak ama...
Nintendo Switch Online üyelik tabanlı hizmeti 2018 yılında sunulabilir ama...
Nintendo Switch'in büyük bir başarıya ulaştığı rahatlıkla söylenebilir ve bu başarıya, Xbox Live veya PlayStation Network gibi üyelik tabanlı bir internet hizmeti olmadan ulaşmış olması bu başarının daha da etkileyici olması anlamına gelmekte.
Nintendo, Nintendo Switch Online adı ile ilerleyen tarihlerde benzer bir hizmet sunmayı planlıyor ancak İtalya için resmi Switch sitesinde belirtilene göre bu hizmet için muhtemelen 2018 yılının güz mevsimine kadar beklememiz gerekecek.
Ancak bu noktada belirtmekte fayda var ki, bu tarih yanlış olabilir. WCCFTech'in 2018 Güz tarihini fark etmesinin kısa bir süre sonrasında Nintendo sayfayı daha belirsiz olan bir "2018" tarihi ile güncelledi. Tabi ki bunun anlamı da hizmetin önümüzdeki ay veya Aralık ayında sunulabileceği.
Öte yandan birinin yanlışlıkla bu bilgiyi Nintendo yöneticilerinin tercih ettikleri tarihin öncesinde sunmuş olması da mümkün. Nintendo'nun Splatoon 2'nin yayımı sırasındaki denemesinden beri bu tür bir hizmet ile ilgili neredeyse hiçbir şey duyulmamış olması sebebiyle de daha geç bir yayım tarihi daha mantıklı görünüyor.
Nintendo Switch Online, şu anda Nintendo'nun deneme aşamasında olmasından dolayı internet üzerindeki oyunların bedava oynanmasına izin vermesine rağmen heyecan yaratacak bir hizmet olması mümkün.
Hizmet ile beraber Nintendo Switch Online uygulamasını kullanarak (şu anda sınırlı bir biçimde de olsa iOS ve Android üzerinde bulunmakta) arkadaşlarınız ile randevular ayarlayabilecek ve belki de biraz garip bir şekilde, maçlar sırasında uygulama aracılığı ile arkadaşlarınızla sohbet edebileceksiniz.
Bunun ötesinde Super Mario Bros. 3 ve Dr. Mario gibi klasik Nintendo oyunlarının bedava sürümlerini oynayabileceksiniz ve muhtemelen online ortak veya rekabetçi oyunlar anlamına gelen yeni internet özelliklerini kullanabileceksiniz.
Ayrıca bu hizmet, rakiplerine göre çok daha ucuz da olacak. Hizmetin fiyatı şu anda aylık 3.99$ veya yıllık 19.99$ olarak gözükmekte. Hizmetin bir kötü yanı ise, Switch için istenen özelliklerin arasında bulunan online kayıt verisi yedekleme özelliğinin bulunmuyor olması.
Hizmetin bir kere daha ertelenmesi ise şaşırtıcı olmaz. Hizmetin konsolun Mart yayımının üzerinden çok geçmeden sunulması beklenmekteydi ancak Haziran ayında 2018 yılına ertelenmişti.
Ayrıca bu noktada, Nintendo'nun Switch satışlarından çok etkilenmiş olup da potansiyel alıcıları üyelik şartıyla korkutmaktan çekiniyor olması da mümkün. Bütün bu bilinmezliklerin cevabını ise anca zaman sunacak.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın