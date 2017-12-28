Nissan Japonya'da otonom taksi testlerine başlıyor

Nissan, Japonya'da olimpiyatlar öncesi otonom taksi testlerine başlıyor!

Nissan Japonya'da otonom taksi testlerine başlıyor

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