Nokia'nın Büyük Ümitlerle Geliştirdiği 9.3 PureView, Ertelenmeye Doyamıyor

Nokia'nın 108 MP kameraya yer vereceği Nokia 9.3 PureView, bir kez daha ertelendi. Peki, Nokia 9.3 PureView ne zaman tanıtılacak, Nokia 9.3 PureView fiyatı ne kadar olacak?

  • Ercan Uğurlu
108 MP Kameralı Nokia 9.3 PureView Yine Ertelendi!

Nokia'nın beklenen amiral gemisi Nokia 9.3 PureView, bu yılın yaz aylarında piyasaya çıkacaktı, ancak görünen o ki telefon bir kez daha ertelenmiş durumda. COVID-19 pandemisi ertelemenin ana sebebi olurken , HMD Global yine de bu telefonu hazırlamak için ellerinden geleni yapıyor.

Nokia Power User'ın raporuna göre Nokia 9.3 PureView, yaz aylarında tanıtılmayacak. Şirketin en geç eylül – aralık ayları arasında telefonu tanıtabileceği belirtilirken, bu arada listeye yeni bir telefon daha eklenmiş.

HMD Global, orta segmente özel bir model daha duyuracak. Nokia 7.3 olacak olan bu yeni telefon, Nokia 7.2'nin halefi konumuna yerleşecek. Nokia 7.3'ün 2 prototipi ortaya çıkarken, bunlardan birinin 5G desteği gösterdiği de biliniyor. Böylece HMD Global, bütçeye uygun Nokia 5G telefonu da piyasaya sürme hazırlığında.

Peki, ertelenen amiral gemisine dönecek olursak; Nokia 9.3 PureView özellikleri neler ve fiyatı ne kadar olacak?

Nokia 9.3 PureView Özellikleri ve Fiyatı

Sonbahar aylarına ertelenen Nokia 9.3 PureView'in 6.3 inç büyüklüğünde Quad HD+ OLED ekranlar beraber geleceği biliniyor. Bu ekran 120Hz tazeleme hızına sahip olacakken, telefonda Snapdragon 865 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alacak.

Nokia 9.3 PureView, 5 kameralı bir akıllı telefon olacak ve ana kamerası 108 MP şeklinde olacak. Bu telefonunda da yine Zeiss ile iş birliğinde olacak olan Nokia, geniş açılı kamera olarak da 64 MP lense yer verecek.

Nokia 9.3 PureView'un fiyatı netlik kazanmış değil. Ancak gelen bilgilere göre Nokia 9.3 PureView fiyatı 799 Dolar olacak. Elbette doğruluk kazanması için beklememiz gerekecek.

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