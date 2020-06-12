Nokia'nın Büyük Ümitlerle Geliştirdiği 9.3 PureView, Ertelenmeye Doyamıyor

Nokia'nın 108 MP kameraya yer vereceği Nokia 9.3 PureView, bir kez daha ertelendi. Peki, Nokia 9.3 PureView ne zaman tanıtılacak, Nokia 9.3 PureView fiyatı ne kadar olacak?