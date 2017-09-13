ÖN İNCELEME: iPhone X

Apple'ın şimdiye kadarki en iddialı değişikliklerle gelen iPhone'u iPhone X, elimizdeydi! İşte ilk izlenimlerimiz...

ÖN İNCELEME: iPhone X

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