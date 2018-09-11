OnePlus 6T, Ekran İçi Parmak Tarayıcıyla Gelecek
OnePlus'ın yeni amiral gemisi, firmadan gelen ipucuna göre parmak izi sensörünü ekranın içinde barındıracak!
OnePlus 6T'nin ekran içi parmak izi sensörüyle geleceği OnePlus tarafından doğrulandı. Bu işlevin amiral gemisi OnePlus 6T'deki adı, Screen Unlock olacak.
OnePlus, teknolojiyi ilk olarak OnePlus 5T'ye eklemeyi düşündüğünü ancak "teknolojinin OnePlus standartlarını karşılayacak kadar olgunlaşmadığını, yeterince hızlı ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunmadığını" söyledi. OnePlus 6T'nin ekranla bütünleşik parmak izi tarayıcısıyla geleceğine dair ilk ipucu, telefonun bu ay sızan kutusuyla ortaya çıkmıştı. Sızan görüntüler, OnePlus'ın ana şirketi Oppo'nun R17 telefonuna benzer bir görünüm sergiliyordu.
OnePlus, Cnet'e gönderdiği bir epostada entegre parmak izinin ipucunu verdi. Bu kısmi doğrulama bir yana, OnePlus 6T'nin fiyatı gizemini koruyor.
Zeynel A. Öztürk
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