Oppo R17, Ekran İçi Parmak İziyle Geldi!

Çinli telefon firması Oppo, birkaç alanda ilginç özellikler sunan yeni telefonunu tanıttı!

Oppo R17, Ekran İçi Parmak İziyle Geldi!

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