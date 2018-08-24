Oppo R17, Ekran İçi Parmak İziyle Geldi!
Çinli telefon firması Oppo, birkaç alanda ilginç özellikler sunan yeni telefonunu tanıttı!
Geçen aylarda birkaç defa sızan Oppo R17, sonunda gerçekten tanıtıldı. Telefonun gradyan renk düzeniyle dikkat çeken gövdesinin içerisinde güçlü bir donanım saklı.
Yine de Oppo R17'nin üst seviye bir telefon olmadığını söyleyelim. Snapdragon 710 işlemci, 8GB RAM ve 128GB dahili depolamayla gelen telefon, 6,4 inç'lik 1080p AMOLED ekrana ve Oppo F9 gibi damla şekilli çentiğinde 25MP'lık ön kameraya sahip. Cihazı parmak izi tarayıcısı, alışılmadık biçimde ekrana gömülü olarak geliyor. Arka yüzde ise 20MP'lik, 12MP'lik ve bir ToF (uçuş zamanı) 3D stereo kameraya, yani toplamda üç kameraya rastlıyoruz.
Telefon, pil bakımından da nadir rastlanan bir uygulama sergiliyor ve iki 1.850mAh pille geliyor. Böylece pil kapasitesi, 3.700mAh'e ulaşıyor. SuperVOOC destekli telefon, 10 dakikada yüzde 40 şarj olabiliyor.
Çin'de Ekim'de satışa sunulacak olan R17 Pro'nun ülkedeki fiyatı, yaklaşık olarak 625 dolara denk geliyor.
Zeynel A. Öztürk
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