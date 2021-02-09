Oppo A5s Hala Alınır mı? İşte Oppo A5s İncelemesi

Akıllı telefon markası Oppo'nun 2019 yılı içerisinde tanıttığı A5s modeli, akıllı telefon piyasasında oldukça ses getirdi. Oppo A5s, 2019 yılında Türkiye'de satışa çıktı ve çıkış yaptığı aylardan itibaren kullanıcılarından olumlu geri dönüşler aldı. O dönemden bu yana fiyat / performans ürünleri arasından sık tercih edilen akıllı telefon modellerinden biri olan Oppo A5s şu anda da 2 bin TL fiyatla bulunabiliyor.
Oppo A5s Akıllı Telefon Modeli Özellikleri Nelerdir?
Gerek tasarımı ile gerek donanım özellikleri ile dikkat çekici olan Oppo A5s akıllı telefon modelinin 6.2 inç yani 19:9 boy oranında geniş bir ekranı bulunuyor. Bu ekran 1520x720 piksel ekran çözünürlüğü sağlarken, telefon ince ekran çerçeveleriyle çevreleniyor ve ön kamerasına damla çentikle üzerinde yer veriyor.
Oppo A5s akıllı telefon modelinin arka kısmında bir parmak okuyucu sensörü bulunuyor. Yine kilit ve güvenlik özellikleri arasından ön kameraya bağlı yüz tanıma sistemini de çalıştırabiliyor ve pin ile parola seçeneklerine erişebiliyorsunuz.
Oppo A5s'in en fazla sevilen özelliklerinden birisi de ekranın Corning Gorilla Glass koruma teknelojisine sahip olması. Böylece çizik ve darbelere karşı korunan ekran, uzun bir kullanım vadediyor.
Yine cihazın beğenilen özelliklerinden bir diğeri de telefonun çift arka kameraya sahip olması oluyor. Kameralardan biri 13 megapiksel olurken, bu kamera f/2.2 diyafram açıklığına sahip. İkinci arka kameralara ise 2 megapiksel şeklinde ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Kameraların LED flaş ile desteklendiğini de belirtelim.
Telefonun ön kamerası da f/2.0 diyagram açıklığına sahip 8 megapiksel çözünürlüğünde olurken, hem ön hem arka kamera ile Full HD video kaydı yapılabildiği bilgisini de verelim.
Telefonun kamera yetenekleri arasında Oppo markasının Beauty Technology 2.0 özelliği de yer alıyor. Böylece çeşitli güzellik filtreleri ile desteklenen kameralarda portre modu da bulunuyor.
Oppo A5s Donanım Özellikleri Nelerdir?
Oppo'nun A5s model akıllı telefonu Helio P35 olarak da bilinen Mediatek MT6765 işlemciden güç sağlıyor. 3 GB RAM ile desteklenen işlemciye ek olarak PowerVR GE8320 grafik işlemcide mevcut. Bu GPU ile hafif oyunları rahatlıkla oynayabiliyorsunuz.
32 GB ve 64 GB depolama seçenekleri bulunduran telefonda, ayrıca microSD kart desteği de bulunuyor. Böylece hafızayı istediğiniz gibi artırabiliyorsunuz. Android 8.1 Oreo işletim sistemini çalıştıran telefonun arayüzü ise ColorOS 5.2.
Sonuç
Sonuç olarak Oppo A5s 2000 TL fiyatlı bir akıllı telefon arayanlar için hala tercih edilebilir seçeneklerden biri. Ancak elbette 2019 yılında piyasaya çıkmış olması, yeni modellere göre eksikliklerini de ortaya koyuyor.
CHIP Online Notu: %75
Oppo A5s Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 8.1
- İşlemci: Mediatek MT6765 Helio P35
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.3 GHz & 1.8 GHz
- Ekran Teknolojisi: S-IPS LCD
- Ekran Boyutu: 6.2 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720×1520 px
- Bellek (RAM): 3 GB
- Grafik İşlemci: PowerVR GE8320
- Dahili Depolama: 32 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 13 MP & 2 MP
- Batarya: 4230 mAh
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Çift SIM Desteği: Yok
- Wi-Fi: 802.11n
- Bluetooth: 4.2
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Yok
- FM Radyo: Var
- Boyutlar: 75 x 155 x 8.2 mm
- Ağırlık: 170 gr.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın