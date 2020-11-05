OPPO A73 Türkiye'de Satışa Sunuldu! İşte OPPO A73 Özellikleri ve Fiyatı!

OPPO A73, A serisinin odak noktasını kesintisiz oyun ve içerik tüketimine doğru genişletirken, pratikliği, dayanıklılığı ve etkileyici tasarımı bir arada sunuyor. Telefonlarını her zaman elinin altında tutanların eğlence ihtiyaçlarını karşılayan A73, kullanıcılarına mutluluk vaat ediyor.
Deri görünümlü şık tasarımla 'Eğlencenin Yenisi'
OPPO A73, kullanıcıların yanında taşımaktan heyecan duyacağı, hafif ve modern bir akıllı telefon olarak tasarlandı. Gövdeye entegre deri görünümlü arka kapak, hissettirdiği lüks duygusuyla kullanıcılara zarif bir şekilde öne çıkma fırsatı sunuyor. Akıllı telefon, telefonu daha dikkat çekici hale getiren lazerle işlenmiş OPPO monogramına sahip gümüş seçeneği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Lüks hissini artıran bir diğer unsur ise arkadaki dört kameranın mükemmel dengelenmiş 2x2 dizilimli yerleşimi. Tasarım, uzmanlık ve stilin birleşimi ince bir telefonda hayat buluyor. Bu lüks ayrıntılar OPPO A73'ü seçkin kullanıcılar için mükemmel bir telefon haline getiriyor.
30W VOOC hızlı şarj ile 'Eğlencenin Yenisi'
Yenilikçi güç tasarrufunu patentli hızlı şarj teknolojisiyle birleştiren OPPO A73, 30W VOOC hızlı şarj ile yalnızca 56 dakikada tam şarj olurken 10 dakikada %27, 30 dakikada ise %72 doluluk elde edilebiliyor. Son derece hızlı şarj olmasının yanı sıra, şarj güvenliği koruması sağlayan birden çok donanım ve yazılımla birlikte gelen OPPO A73, düşük pil kaygınızı sona erdirmek için Süper Güç Tasarrufu Modu ve Yapay Zeka Gece Şarjı gibi ek pil tasarrufu sağlayan teknolojileri de beraberinde getiriyor.
Süper Güç Tasarrufu Modu ile akıllı telefonun pili yalnızca %5 doluyken bile 17 saat bekleme süresi sunuyor. Yapay Zeka Gece Şarjı ise telefonunuzu siz uyanmadan 90 dakika öncesine kadar pilin son %80-100 aralığını şarj etmeyi bırakıyor ve geriye kalan kısmı yavaşça şarj ediyor. ColorOS arayüzü, kullanıcının uyku alışkanlıklarını öğrenerek geceleri ultra güç tasarrufu optimizasyonu gerçekleştirmek için bir model oluşturabiliyor ve 8 saate kadar bekleme süresinde yalnızca %2 oranında güç tüketiyor.
Gözlere rahatlık sunan ekranla 'Eğlencenin Yenisi'
En iyi oyun ve göz konforu modunu otomatik olarak optimize edebilen OPPO A73, ekranı ortama göre ayarlıyor ve gözlerinizi her zaman her yerde en iyi şekilde koruyor. OPPO A73'ün Gün Işığı Ekranı, ekran görünürlüğünü artırmak için iyi aydınlatılmış bir ortamda parlaklığı otomatik olarak ayarlayarak gözlerinizi rahat ettiriyor. Bu özellik, kullanıcıların dışarıdayken bile içerikleri görmesine yardımcı olmak için, belirli senaryolarda Gün Işığı Görünürlük İyileştirme ve Yüksek Parlaklık Modu'nu etkinleştiriyor. Yüksek Parlaklık Modu'nda ekran parlaklığı 600 nite kadar ulaşıyor ve güneşli havalarda dahi iyi bir görüntü almanızı sağlıyor.
Bunun da ötesinde, Yapay Zeka Destekli Akıllı Arka Işık, farklı senaryolarda ekranınızın parlaklığını manuel olarak nasıl ayarladığınızı öğreniyor. Yapay zeka, alışkanlıklarınızı öğrendiğinde ve ekranınızın parlaklığını otomatik olarak ayarladığında, kullanımınıza göre arka ışığı özelleştirebiliyor. Örneğin oyun oynarken ekran parlaklığını alışkanlık olarak artırırsanız, yapay zeka bu alışkanlığınızı algılıyor. Algılamanın ardından oyuna tekrar girdiğinizde, yapay zeka otomatik olarak ekran parlaklığını artırıyor.
OPPO A73, geceleri de gözünüze en iyi bakan özelliklere sahip. Ay Işığı Ekranı ekranınızın en düşük parlaklığını akşam 9'dan sabah 7'ye kadar otomatik olarak 2 nit, günün geri kalanı için 10 nit olarak ayarlıyor. Ay Işığı Ekranı'yla uyumlu olarak, OPPO A73'teki ColorOS 7.2 koyu ton tercihleri içeren Karanlık Mod da sunuyor. Göz rahatlığını daha da artırmak adına OPPO A73'ün Düşük Parlaklık Titreşimsiz Göz Rahatlığı özelliği, kullanıcının video izlerken veya sosyal medya uygulamalarını kullanırken ekran titremesini ortadan kaldırıyor ve göz yorgunluğunu azaltıyor.
Eksiksiz eğlence deneyimi
OPPO A73, sık oyun oynayan kullanıcılar için donanımdan yazılıma kadar sorunsuz eğlence deneyimi sunuyor. Hyper Boost 2.1, uygulamaların ve oyunların daha hızlı tepki vermesini ve tüm sistemin daha sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Bu temel optimizasyonlar ağ kararlılığı sağlarken oyun deneyimini iyileştiriyor ve daha akıcı bir deneyim sunmak için kullanılan çerçeve sayısını artırıyor. Sahneler daha hızlı yüklenirken oyun gecikmesi azalıyor, dokunma ve kaydırma tepkisi büyük ölçüde iyileştiriliyor.
OPPO'nun RAM+ Düşük Gecikme ve OF2FS özellikleri, sistemdeki mevcut belleği verimli bir şekilde genişleterek hızı ve performansı optimize ediyor, sistemin kullanılmasına bağlı olan gecikmeleri azaltırken depolama performansını iyileştiriyor. Qualcomm Snapdragon 662 platformu, diğer donanım bileşenleriyle iyi entegre olmuş güçlü bir işlemci sunuyor. Bu, oyunculara daha sürükleyici bir deneyim yaşatan büyük bir güç sağlıyor.
Hızlı Kullanıcı Bildirimleri ve Serbest Pencere Yanıtı özellikleriyle OPPO A73, oyunun ortasında oyuncuları rahatsız etmeyen özelliklere de sahip. Hızlı Kullanıcı Bildirimleri, yeni mesajları kullanıcılara açılır pencerelerle bildirmek yerine uygulamalardan gelen mesaj metinlerinin yalnızca ekrandan akmasını sağlıyor.
Yapay zeka destekli kameralarla 'Eğlencenin Yenisi'
Kullanıcıların fotoğrafçılıktan keyif aldığını bilen OPPO A73, çekim yapılan ortamın yanı sıra doğal güzelliğinizi geliştirerek görüntülerinizin gerçekten öne çıkmasını sağlamak için yapay zeka destekli kameralarla donatıldı. Akıllı telefonun ana kamerası, derin öğrenme algoritmaları aracılığıyla renkleri daha canlı hale getiren veya çevredeki ortam parlaklığına ve renklerine göre portreleri güzelleştiren Yapay Zeka Parlak Renk Modu özelliğiyle geliştirildi. Yapay Zeka Güzelleştirme Modu 2.0 ile en iyi görüntüyü yakalayan ana kamera, bu özelliğiyle kusurları otomatik olarak gideriyor, cilt dokusunu bozmuyor ve kullanıcının ten rengini ayarlayarak daha net ve parlak fotoğraflar sunuyor. Ön Kamera Gece Modu, kullanıcıların loş ortamlarda zengin ayrıntılarla net selfieler çekmesini sağlıyor.
Sezgisel ColorOS 7.2 ile 'Eğlencenin Yenisi'
ColorOS 7.2, günlük yaşama göre özel olarak tasarlanmış sorunsuz ve verimli bir deneyim sunuyor. ColorOS 7.2, tek elle kullanımı ve kontrolü geliştiren hareketlerden daha fazla paylaşılacak içerik kaydetmeye ve kullanıcıların telefonlarını gizlilik kaygısı olmadan paylaşmasını sağlayan güvenlik özelliklerine kadar, kullanıcıları memnun etmeyi sürdürecek pratik özellikler sunuyor.
Simge Aşağı Çekme Hareketi, telefonu tutmak ve kontrol etmek için yalnızca tek elin kullanılabildiği durumlarda, kullanıcıların ulaşılması zor uygulamaları ana ekranın üst kısmından açmasına olanak tanıyor. 3 Parmakla Ekran Görüntüsü Alma özelliği, kullanıcıların ileride tekrar göz atmak veya arkadaşlarıyla paylaşmak için ekranlarında gördüğü içeriğin istediği kısmını yakalamasını sağlıyor.
OPPO A73'ün Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 2.899 TL olacak.
A73 Teknik Özellikleri
|
Ekran
|
6.44 inç AMOLED Ekran
|
Ekran Çözünürlüğü
|
FHD+ (2400 x 1080)
|
İşlemci
|
Qualcomm Snapdragon 662
|
Bellek
|
4 GB
|
Dahili Depolama
|
128 GB
|
Kamera
|
16 MP Ana Kamera
8 MP Geniş Açılı Kamera
2 MP Mono Lens
2 MP Mono Lens
|
Ön Kamera
|
16 MP
|
Pil
|
30W VOOC Hızlı Şarj 4.0
|
İşletim Sistemi
|
Android 10 tabanlı ColorOS 7.2
|
Yükseklik x Genişlik x Kalınlık
|
159.8 mm x 72.9 mm x 7.45 mm
|
Ağırlık
|
163 g
|
Renk
|
Lacivert, Gümüş
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