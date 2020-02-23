Oppo'dan Apple ve Samsung'a Rakip Kulaklıklar Geliyor!

Çinli akıllı telefon markası Oppo'nun yeni bir patenti, firmanın iki yeni gerçek kablosuz kulaklık modeli sunmaya hazırlandığı ve bunların birinin Apple AirPods, diğerinin Samsung Galaxy Buds Plus gibi gözükeceği yönünde söylentileri başlattı.
91Mobiles tarafından fark edilen patentte iki farklı kulaklık modeli gözüküyor. Bu modellerin ilki AirPods Pro gibi uzun kulaklık kökleri ve silikon uçlara sahip. Patentin içerisindeki görseller, yeni gerçek kablosuz kulaklıkların tuşlara sahip olacağını veya dokunmaları algılayabileceğini öneriyor. Bu özellikler de müzik oynatımını kontrol etmek, aramaları cevaplamak veya akıllı telefonun sesli asistanını çağırmak için kullanılabilir.
Kök kısmındaki bir mikrofon da potansiyel olarak aktif ses kesme için kullanılabilir ya da sadece kulaklıklar ile telefon görüşmesi yapabilmenizi sağlayabilir. Kulaklıkların üzerindeki yakınlık algılayıcılar otomatik oynatma/durdurma özelliğine imkan tanıyarak kulaklıkları kulağınızdan çıkardığınızda müzik oynatımını otomatik olarak durmayı sağlayabilir.
Patentte yer alan ikinci kulaklık modeli ise daha küçük bir kök kısmına sahip ve Samsung Galaxy Buds Plus'ı andırıyor. Her iki kulaklık için de bir şarj kasasından bahsedilmiyor.
Her ne kadar yeni kablosuz kulaklıkların Oppo Enco Free'nin devamı olarak sunulması mümkün olsa da, patentlerin her zaman gerçek bir ürün anlamına gelmediğini unutmamakta fayda var. Kesin bilgi için firmadan yapılacak duyuruların takip edilmesi en doğru yöntem olacaktır.
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