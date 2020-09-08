OPPO CEO'su Tony Chen IFA'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Berlin'de düzenlenen IFA 2020 Fuarı'nda Qualcomm'un açılış konuşmasına online bağlantı ile katılan OPPO Kurucusu ve CEO'su Tony Chen, 5G sürecinin hızlandırılması ve iş birliktelikleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.