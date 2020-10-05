OPPO Enco W51 İnceleme

Kısa süre içinde birbiri ardına yeni kablosuz kulaklık piyasaya çıktı. Bu alandaki ürün yelpazesinin genişlemesi elbette kullanıcıların seçeneklerini zenginleştirirken, yeni çıkan her model birbirinden başarılı sonuçlara imza atıyor. OPPO'nun gerçek kablosuz kulaklık olarak pazara sürdüğü yeni model olan Enco W51 de bunlardan biri oluyor.
Enco W51, taşıma kutusu (şarj kutusu) dahilinde yeni bir tasarım şeklini benimsiyor. Şirketin daha önce incelediğimiz bir diğer modeli olan Enco W31 oval hatlara sahip tasarımlı bir şarj kutusu ile geliyorken, Enco W51'in şarj kutusu kare şeklinde.
Elimizde beyaz renkli modeliyle bulunan Enco W51'in ayrıca Işıltılı Mavi ve Deniz Mavisi gibi seçenekleri de bulunuyor. Böylece piyasadaki geneli beyaz renkli olan modellere göre farklılık sağlanmış.
Kulaklıklar fazlasıyla hafif, uzun kullanımda dahi kulağınızda olduğunu hissetmiyorsunuz. Buna karşın kulakta oldukça sağlam duruyorlar, spor yaparken bile rahat şekilde kullanabiliyorsunuz.
Bluetooth 5 destekli bir kulaklık olan Enco W51'de 7nm sürücüler yer alıyor. Bu sürücüler ANC, yani Aktif Gürültü Engelleme özelliğine sahip. Böylece toplu taşıma veya açık ofis gibi ortamlarda gürültünün nispeten engellenmesi sağlanıyor. Kulaklığın gürültü engelleme performansı pek tabii ki kulak üstü kulaklıklar kadar etkili değil. Ancak sınıfı dahilindeki diğer modellerle kıyaslarsak, uygun ölçüde olduğunu söyleyebiliriz.
Enco W51, telefonunuzla kolayca eşleşiyor. Eğer telefonunuz OPPO marka bir model ise, bu eşleşme seçeneği çok daha basit. Android ve iOS telefonlarla eşleştirebildiğiniz kulaklığı bir kez bağladıktan sonra da kulaklığın kapağını açtığınız anda müzik çalmaya hazır hale geliyor.
OPPO Enco W51'de dokunmatik sensörlere de yer verilmiş. Sol kulaklığa 2 kez hafifçe dokunarak gürültü azaltma anahtarını aktifleştirebilir, sağ kulaklığa çift dokunarak ise sonraki şarkıya geçiş sağlayabilirsiniz. Eğer 2 kulaklıktan herhangi birine 3 kez dokunursanız ise, sesli asistana geçiş sağlayabiliyorsunuz.
Bu tip kulaklıklarda aranan özelliklerden bir diğeri ise suya karşı dayanıklılık göstermesi oluyor. Enco W51'de de bu özellik mevcut. Kulaklık IP54 sertifikasının sahibi. Böylece spor salonunda spor yaparken veya yağmur altında yürürken bu kulaklığı endişe etmeden kullanabiliyorsunuz.
OPPO Enco W51'in müzikal performansı ise gayet tatmin edici seviyede. Farklı müzik türlerinde iyi performans sergileyen kulaklık, ayrıca telefon görüşmelerinde de aynı başarıyı gösteriyor. Dış mekan konuşmalarında özellikle rüzgar sesini iyi engelleyebildiğini gördüğümüz kulaklık, bunu her sürücüde yer verilen 3 mikrofona borçlu.
Enco W51'in şarj süresi ise 24 saate kadar uzayabiliyor. Tabii ki bunun için Aktif Gürültü Engelleme özelliğini kapatmanız gerekiyor. ANC'nin açık olduğu durumlarda ise 20 saate kadar çalışabilen kulaklığın en beğendiğimiz kısımlarından biri ise hızlı şarj olabilmesi. Yalnızca 15 dakikalık şarj ile 9 saate kadar dayanabilen OPPO Enco W51, böylece pratik bir kullanım sağlıyor. Bu arada OPPO Enco W51'in kablosuz şarj özelliğine sahip olduğunu da söyleyelim.
Sonuç
Sonuç olarak OPPO Enco W51 gayet başarılı bir kablosuz kulaklık oluyor. Pratik kullanım sunması, müzik ve telefon görüşmelerinde iyi çalışması ve gürültü engelleme özelliğini de iyi ölçüde sağlamasıyla bu tip bir kulaklık arayanlar için ideal. Fiyatı ise 899 TL.
CHIP Online Notu: %80
+ Güzel tasarım
+ Ses performansı
+ Kablosuz şarj desteği
+ Görüşme performansı
+ IP54 sertifikası
+ Hızlı şarj özelliği
- Özelleştirme ColorOS ile sınırlı
OPPO Enco W51 Teknik Özellikler
- Sürücü 7nm dinamik sürücü
- Bağlantı Bluetooth 5
- Pil Kapasitesi 25 mAh / 480 mAh (kılıf)
- Müzik Çalma Süresi 24 saate kadar
- Şarj Süresi 80 dakika (şarj kutusu ile)
- Kablosuz Şarj Süresi 2.5 saat (şarj kutusu ile)
- Frekans Tepkisi 20 Hz – 20kHz
- Mikrofon Hassasiyeti -38 dBV/Pa
- Dayanıklılık IP54
- Ağırlık 55.5 gr (Tüm cihaz)
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