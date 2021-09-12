OPPO, Orta ve Doğu Avrupa'daki Bölgesel Operasyonlarını Duyurdu

OPPO 'CEE Into The Future' etkinliğinde, genel merkezi Polonya, Varşova olan Orta ve Doğu Avrupa (CEE) bölgesinin, şirketin bölgesel büyümesini destekleyeceğini duyurdu. CEE bölgesi üretim fabrikasının bulunduğu Türkiye ve test merkezinin bulunduğu Romanya dahil olmak üzere 11 ülkeyi kapsıyor.

OPPO Önemli Bölgesel Operasyonlarını Duyurdu

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

.

Okul başlıyor, daha güçlü başlasın!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 9 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Notebook, tablet ve pek çok teknolojik ürün var
A101 2 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler uygun fiyata satışta
BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda tablet, klavye ve mause sürprizi!

Günün En çok Okunanları
HUAWEI MatePad T8 Kids Edition Satışa Sunuldu
Yarasalardan Gelen Bir Virüs Daha: Nipah Virüsü Korkutuyor!
Çin'in Müthiş Planı: 1 Kilometre Uzunluğunda Uzay Gemisi!
TCL MOVETIME MT42 Akıllı Çocuk Saati Türkiye'de Satışa Çıktı
Son haritaya göre koronavirüs vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il

 

 