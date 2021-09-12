OPPO, Orta ve Doğu Avrupa'daki Bölgesel Operasyonlarını Duyurdu

OPPO 'CEE Into The Future' etkinliğinde, genel merkezi Polonya, Varşova olan Orta ve Doğu Avrupa (CEE) bölgesinin, şirketin bölgesel büyümesini destekleyeceğini duyurdu. CEE bölgesi üretim fabrikasının bulunduğu Türkiye ve test merkezinin bulunduğu Romanya dahil olmak üzere 11 ülkeyi kapsıyor.